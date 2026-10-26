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Politički analitičar Uroš Piper ocenio je da je zasićenje birača, uz snažnu kampanju i poruke o promenama, uticalo na izborni rezultat i veliko poverenje koje je dobila studentska lista. Kao upozorenje naveo je primer italijanskog Pokreta pet zvezdica, koji je nakon izbornog uspeha brzo izgubio podršku građana, ukazujući na izazove sa kojima se suočavaju političke opcije čiji članovi nemaju prethodno političko iskustvo.

Gost koji je analizirao izborne rezultate za emisiju "Puls Srbije" bio je Uroš Piper, politički analitičar.

- Iznenadio me je rezultat. Nisam očekivao da će biti ovakav, ali, što se kaže, glas naroda je glas Boga i svaki rezultat treba poštovati. Narod se izjasnio. Studentska lista je dobila veliko poverenje građana i sada je na njoj da to poverenje opravda ili ne opravda. Mislim da je nekoliko faktora uticalo na ovakav rezultat. Glavni faktor, o kojem se često nije govorilo, jeste zasićenje. Postoje određeni vremenski ciklusi kada je reč o tome koliko je neka vlast u Srbiji na vlasti. Slobodan Milošević bio je na vlasti 13 godina, DOS 12, a SNS 14. To je otprilike identičan period za tri različite vlasti. U jednom trenutku ljudi, bez obzira na to da li su više ili manje zadovoljni ili nezadovoljni, odluče da žele promenu - rekao je Piper.

Uroš Piper, politički analitičar Foto: Kurir Televizija

Šta je presudilo izbornom rezultatu?

Analizirao je razloge zbog kojih je studentska lista dobila veliko poverenje građana i ukazao na nekoliko važnih faktora koji su uticali na izborni ishod.

- Zaborave i kako je nekada bilo. Nešto se uzme zdravo za gotovo, neko je nečim nezadovoljan i tako dalje. Ljudi jednostavno požele promenu i nove ljude. To je jedan od razloga. Drugi razlog je velika i snažna kampanja koju je vodila Studentska lista. Uspela je da svojom pričom, prvenstveno preko društvenih mreža, dopre do većine građana. U toj kampanji bilo je malo politike, a mnogo poruka poput: "Želimo promenu". To je usko povezano sa prvim razlogom, odnosno željom ljudi da dođe do promena - istakao je.

Piper je ukazao na promene na političkoj sceni i podsetio na iskustvo italijanskog pokreta koji je privukao birače obećanjem novih ljudi u politici.

- Kada pogledate političku scenu, danas u Skupštini Srbije praktično više nemamo nijednu političku partiju osim SNS-a kao snažne političke opcije, dok bi Studentska lista u budućnosti mogla da preraste u jednu, dve ili tri partije. Ostale partije su nestale sa političke scene, kako opozicione tako i SPS. To je mač sa dve oštrice. Ljudima je često lako da kažu: "Dosta mi je više političara, hoću nove ljude, hoću ljude koji nisu bili u politici". U Italiji se pre desetak godina, oko 2016. ili 2017, pojavio Pokret pet zvezdica. Osnovao ga je tamošnji glumac i komičar, a među članovima su bili glumci, muzičari, advokati i doktori ljudi koji nikada ranije nisu bili u politici. Italijanska javnost prihvatila je taj pokret na sličan način na koji se kod nas prihvata studentski pokret. Osvojili su 38 odsto glasova na izborima i ušli u novu vladu Italije - nastavio je.

Foto: Gregorio Borgia/AP

- Danas su na oko osam odsto podrške. Vrlo brzo su počeli da gube podršku, pa su pali na 12, zatim 10, a potom i na osam odsto, odnosno ispod 10 odsto. Dobili su priliku da vode nekoliko velikih italijanskih gradova, a posebno se izdvojio Rim, gde je njihova gradonačelnica, po mom mišljenju, katastrofalno vodila grad. Gradski saobraćaj nije funkcionisao kako treba, odnošenje smeća i druge komunalne usluge takođe su imali probleme. Pokazalo se da ljudi koji ranije nisu bili u politici nisu mogli na pravi način da upravljaju gradom - za Kurir televiziju, objasnio je Piper.

01:28 Analitičar Uroš Piper o izbornom rezultatu za Kurir TV: "Zasićenje birača i kampanja na društvenim mrežama odigrali su važnu ulogu" Izvor: Kurir televizija

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