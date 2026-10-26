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Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je da se ta stranka, nakon izbora na kojima je pobedila Studentska lista, neće povlačiti i istakla da ponosno stoji uz Aleksandra Vučića i da je ponosna na sve što su uradili.

- Evo, svanulo je jutro 26. oktobra, mi smo tu, nismo pobegli, nećemo bežati, nismo se uplašili - rekla je Brnabić na TV Informer.

Govoreći o svom razgovoru sa pristalicama Studentske liste, kojima je prišla nakon što su oni dobacivali "kukavice", a čiji je snimak objavljen na medijima, Brnabićeva je navela da je krenula iz centrale stranke autom i da je čula da oni dobacuju "kukavice" i ostale uvrede.

- Pravo da vam kažem, instinkt mi je bio da ne dozvolim. Zato što ako oni to misle da mogu da rade odmah i da mogu da rade i nama kao političarima, onda možete da zamislite kakva je poruka za običan narod - istakla je ona.

Ispričala je da je potom došla do njih peške i rekla obezbeđenju da ne prilazi, a njih je pozvala da joj kažu šta imaju.

- Bili su šokirani i vi vidite da oni nemaju šta da kažu. To je samo jedna bolesna mržnja. Ja sam rekla: "Čestitam. Evo, čestitam sve. Što vređate sada ljude?" Desetak ih bilo, neki su bili pristojniji, neki su bili manje pristojni. Neki su rekli: "Ok, svaka čast, vi ste makar izašli". Ali, ja mislim da je to poruka za njih da se mi nećemo povlačiti i da ih se niko ne plaši - navela je Brnabićeva.

Ona je kazala da je to i Aleksandar Vučić sinoć pokazao, jedan neverovatan stepen ozbiljnosti i odgovornosti.

Ukazala je i na, kako je navela, dehumanizaciju Aleksandra Vučića u proteklom periodu i izjave pojedinih političara da Vučić neće mirno otići sa vlasti i da će izazvati krvoproliće.

Prenela je i atmosferu iz izbornog štaba Srpske napredne stranke na kraju izbornog dana.

- Nakon što je video uzorak, takav iskusan političar, kakav jeste, on je samo rekao u 9.10 sati: "Ana, izađi, obavesti javnost da ću se obratiti tačno u 21.30". Tako je i bilo. Pozvao je u njegovu kancelariju u centrali stranke nas nekoliko. Rekao je: "Potpuno mi je jasno na uzorku da gubimo vlast, nema potrebe da čekamo, čestitaćemo pobedniku" - prenela je Brnabić.