"POZVAO JE VUČIĆ NAS PAR U KANCELARIJU I..." Brnabić otkrila detalje iz izborne noći: Evo, svanulo je jutro 26. oktobra, tu smo, nismo pobegli, nećemo bežati
Potpredsednica Glavnog odbora Srpske napredne stranke (SNS) Ana Brnabić izjavila je da se ta stranka, nakon izbora na kojima je pobedila Studentska lista, neće povlačiti i istakla da ponosno stoji uz Aleksandra Vučića i da je ponosna na sve što su uradili.
- Evo, svanulo je jutro 26. oktobra, mi smo tu, nismo pobegli, nećemo bežati, nismo se uplašili - rekla je Brnabić na TV Informer.
Govoreći o svom razgovoru sa pristalicama Studentske liste, kojima je prišla nakon što su oni dobacivali "kukavice", a čiji je snimak objavljen na medijima, Brnabićeva je navela da je krenula iz centrale stranke autom i da je čula da oni dobacuju "kukavice" i ostale uvrede.
- Pravo da vam kažem, instinkt mi je bio da ne dozvolim. Zato što ako oni to misle da mogu da rade odmah i da mogu da rade i nama kao političarima, onda možete da zamislite kakva je poruka za običan narod - istakla je ona.
Ispričala je da je potom došla do njih peške i rekla obezbeđenju da ne prilazi, a njih je pozvala da joj kažu šta imaju.
- Bili su šokirani i vi vidite da oni nemaju šta da kažu. To je samo jedna bolesna mržnja. Ja sam rekla: "Čestitam. Evo, čestitam sve. Što vređate sada ljude?" Desetak ih bilo, neki su bili pristojniji, neki su bili manje pristojni. Neki su rekli: "Ok, svaka čast, vi ste makar izašli". Ali, ja mislim da je to poruka za njih da se mi nećemo povlačiti i da ih se niko ne plaši - navela je Brnabićeva.
Ona je kazala da je to i Aleksandar Vučić sinoć pokazao, jedan neverovatan stepen ozbiljnosti i odgovornosti.
Ukazala je i na, kako je navela, dehumanizaciju Aleksandra Vučića u proteklom periodu i izjave pojedinih političara da Vučić neće mirno otići sa vlasti i da će izazvati krvoproliće.
Prenela je i atmosferu iz izbornog štaba Srpske napredne stranke na kraju izbornog dana.
- Nakon što je video uzorak, takav iskusan političar, kakav jeste, on je samo rekao u 9.10 sati: "Ana, izađi, obavesti javnost da ću se obratiti tačno u 21.30". Tako je i bilo. Pozvao je u njegovu kancelariju u centrali stranke nas nekoliko. Rekao je: "Potpuno mi je jasno na uzorku da gubimo vlast, nema potrebe da čekamo, čestitaćemo pobedniku" - prenela je Brnabić.
Kurir.rs/Tanjug