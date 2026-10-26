Slušaj vest

Miloš Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a i poručuje da se povlači sa javne scene.

- Hvala Vam, ali ja se povlačim sa javne scene. Nemam ništa novo da kažem, a i mislim da sam dovoljno govorio svih ovih prethodnih godina. Hvala Vam svakako na pozivu. S poštovanjem, Miloš Jovanović - naveo je Jovanović u poruci za NIN.

Ova odluka dolazi dan nakon održanih parlamentarnih izbora, na kojima lista "Autentična desnica", čiji je Jovanović bio nosilac, nije uspela da uđe u novi saziv Narodne skupštine.

Jovanović je na konferenciji za novinare rekao da je ta lista, prema tadašnjem uzorku, osvojila oko 1,5 odsto glasova i preuzeo odgovornost za loš rezultat.

- Sada ćemo polako da se vraćamo u politiku, u politička opredeljenja, nezavisno od našeg rezultata koji je krajnje loš i za koji u potpunosti snosimo odgovornost", kazao je sinoć Jovanović.

On je čestitao Studentskoj listi na pobedi, kao i građanima Srbije na velikoj izlaznosti i pokazanoj demokratskoj volji.