MILOŠ JOVANOVIĆ PODNOSI OSTAVKU NA ČELO NOVOG DSS! "Povlačim se sa javne scene"
Miloš Jovanović podnosi ostavku na mesto predsednika Novog DSS-a i poručuje da se povlači sa javne scene.
- Hvala Vam, ali ja se povlačim sa javne scene. Nemam ništa novo da kažem, a i mislim da sam dovoljno govorio svih ovih prethodnih godina. Hvala Vam svakako na pozivu. S poštovanjem, Miloš Jovanović - naveo je Jovanović u poruci za NIN.
Ova odluka dolazi dan nakon održanih parlamentarnih izbora, na kojima lista "Autentična desnica", čiji je Jovanović bio nosilac, nije uspela da uđe u novi saziv Narodne skupštine.
Jovanović je na konferenciji za novinare rekao da je ta lista, prema tadašnjem uzorku, osvojila oko 1,5 odsto glasova i preuzeo odgovornost za loš rezultat.
- Sada ćemo polako da se vraćamo u politiku, u politička opredeljenja, nezavisno od našeg rezultata koji je krajnje loš i za koji u potpunosti snosimo odgovornost", kazao je sinoć Jovanović.
On je čestitao Studentskoj listi na pobedi, kao i građanima Srbije na velikoj izlaznosti i pokazanoj demokratskoj volji.
(NIN)