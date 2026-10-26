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Nosilac liste "Studenti pobeđuju", koja je osvojila najviše glasova birača na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, Ilija Srdanović izjavio je da će nastaviti da razvijaju odnose sa Banjalukom, ali i da će dijalog biti otvoren i prema drugim zemljama u regionu.

Srdanović je u izjavi za sarajevski "Avaz", nakon jučerašnjih izbora, rekao da je pred novim vlastima u Srbiji mnogo posla na domaćem terenu, ali da se, kada je reč o odnosima sa Bosnom i Hercegovinom i ostalim zemljama regiona, očekuje uspostavljanje davno zamrlog dijaloga.

Otvaranje dijaloga u regionu

Prema njegovim rečima, dosadašnji odnosi odvijali su se isključivo na relaciji Beograd-Banjaluka, a razvoj te saradnje biće nastavljen.

Srdanović je dodao da će dijalog biti otvoren i prema svim ostalim partnerima u regionu, odnosno susedima sa kojima, kako je naveo, Srbija treba da gradi dobrosusedske odnose na obostrano zadovoljstvo.