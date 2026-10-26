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Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednik Rumunije Nikušor Dan i švedski premijer Ulf Kristerson čestitali su danas Studentskoj listi na pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji, ističući značaj vladavine prava, borbe protiv korupcije i evropskog puta Srbije.

Merc je na društvenoj mreži Iks naveo da su izbori u Srbiji "jasno odlučeni" i da će Nemačka podržavati evropski put Srbije.

On je dodao da je Studentska lista svojim zahtevima za vladavinu prava, borbu protiv korupcije i osnovne slobode uspela da dopre do građana.

Foto: HANNIBAL HANSCHKE/EPA

Čestitke iz Nemačke i Rumunije

Dan je čestitao građanima Srbije na, kako je naveo, istorijskim izborima, kao i Studentskoj listi na pobedi.

- Rumunija je spremna da sarađuje sa novom vladom na evropskom putu Srbije i izgradnji stabilnog i prosperitetnog susedstva - napisao je Dan na Iksu.

Foto: LUCA ACHIM/ROMANIAN PRESIDENCY HANDOUT/ROMANIAN PRESIDENCY

On je istakao da dve zemlje povezuju njihove zajednice i dugogodišnje prijateljstvo duž Dunava, dodajući da Srbija i Rumunija mogu da izgrade još snažnije partnerstvo.

Švedska podržava evropske reforme

Kristerson je čestitao Studentskoj listi na pobedi, kao i građanima Srbije koji su, prema njegovim rečima, u rekordnom broju izašli na izbore da odluče o svojoj budućnosti.

Foto: OLIVIER MATTHYS/EPA

Švedski premijer ocenio je da izborni rezultat predstavlja priliku za jačanje demokratije, vladavine prava i borbe protiv korupcije.

- Švedska nastavlja da podržava reforme koje su temelj pristupanja Srbije Evropskoj uniji - naveo je Kristerson na društvenoj mreži Iks.