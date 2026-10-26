MERC, DAN I KRISTERSON SE OGLASILI POSLE IZBORA U SRBIJI: Tri evropska lidera čestitala Studentskoj listi
Nemački kancelar Fridrih Merc, predsednik Rumunije Nikušor Dan i švedski premijer Ulf Kristerson čestitali su danas Studentskoj listi na pobedi na parlamentarnim izborima u Srbiji, ističući značaj vladavine prava, borbe protiv korupcije i evropskog puta Srbije.
Merc je na društvenoj mreži Iks naveo da su izbori u Srbiji "jasno odlučeni" i da će Nemačka podržavati evropski put Srbije.
On je dodao da je Studentska lista svojim zahtevima za vladavinu prava, borbu protiv korupcije i osnovne slobode uspela da dopre do građana.
Čestitke iz Nemačke i Rumunije
Dan je čestitao građanima Srbije na, kako je naveo, istorijskim izborima, kao i Studentskoj listi na pobedi.
- Rumunija je spremna da sarađuje sa novom vladom na evropskom putu Srbije i izgradnji stabilnog i prosperitetnog susedstva - napisao je Dan na Iksu.
On je istakao da dve zemlje povezuju njihove zajednice i dugogodišnje prijateljstvo duž Dunava, dodajući da Srbija i Rumunija mogu da izgrade još snažnije partnerstvo.
Švedska podržava evropske reforme
Kristerson je čestitao Studentskoj listi na pobedi, kao i građanima Srbije koji su, prema njegovim rečima, u rekordnom broju izašli na izbore da odluče o svojoj budućnosti.
Švedski premijer ocenio je da izborni rezultat predstavlja priliku za jačanje demokratije, vladavine prava i borbe protiv korupcije.
- Švedska nastavlja da podržava reforme koje su temelj pristupanja Srbije Evropskoj uniji - naveo je Kristerson na društvenoj mreži Iks.
(Tanjug)