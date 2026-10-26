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U Pionirskom parku u toku je velika radna akcija čišćenja prostora koji je ponovo otvoren za građane, nakon što je više od godinu i po dana bio ograđen.

Radnici javnih komunalnih preduzeća jutros su, uz pomoć mehanizacije, počeli uklanjanje ostataka konstrukcija i krupniji otpad, dok u akciji učestvuju i građani koji u kese sakupljaju smeće.

Pionirski park Foto: Marko Karović

Kako se može videti na fotografijama, u akciji učestvuje veliki broj građana i mladih i straih, a prisutne su i porodice sa decom.

Pionirski park Foto: Marko Karović

Istovremeno, dečije igralište koje se nalazi u Pionirskom parku je prepuno mališana dok traje ova akcija čišćenja! Roditelji tokom celog dana dolaze s decom, koriste lepo vreme za šetnju i igru na penjalicama i ljuljaškama, koje nisu bile dostupne dok je park bio zatvoren.

Pionirski park Foto: Marko Karović

Ograde i šatori u Pionirskom parku uklonjeni su sinoć: polomljena je ograda oko parka, šatori demolirani, a jedan šator zapaljen. Tu su građani do ranih jutarnjih sati slavili pobedu Studentske liste na vanrednim parlamentarnim izborima.

Više fotografija iz Pionirskog aprka ppgledajte u galeriji: