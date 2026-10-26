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Prema najnovijim zvaničnim podacima koje je Republička izborna komisija saopštila u 07.26 časova, a na osnovu 7.926 obrađenih biračkih mesta širom zemlje, Studentska lista osvojila je apsolutnu većinu od 52,19 odsto glasova, dok je lista oko koalicije "Ujedinjena Srbija" ostvarila 39,52 procenta podrške.

Dok dojučerašnja opozicija slavi izborni trijumf, a izborni štabovi svode prve računice, u javnosti se već otvaraju ključna pitanja: Da li je pred nama trajna prekretnica ili tek uvod u period duboke nestabilnosti, ko zaista stoji iza pobedničke liste i šta gubitak vlasti donosi dosadašnjim političkim akterima?

O ovim temama, postizbornim tenzijama i budućim potezima u programu Kurir televizije govorili su politički filozof Dragoljub Kojičić i član Predsedništva SNS-a Dejan Bulatović.

Poštovanje narodne volje

Komentarišući ishod glasanja koji je iznenadio veći deo domaće javnosti, Kojičić je najpre naglasio da se volja građana mora uvažiti, ali je podsetio na to ko je u prethodnom periodu zapravo garantovao stabilnost institucija.

- Iako je rezultat u određenoj meri bio iznenađenje, sigurno ne spadam u one koji će kriviti narod. Upozoravao sam da se ovde brane dve ključne stvari: nacionalni interes i demokratija. Pokazalo se da opozicija zapravo koristi plodove demokratije koju je dosledno demonstrirala vladajuća stranka. Vlast se tokom teških izazova u poslednje dve godine nije ponašala arogantno, nasilno niti osiono, što potvrđuje i sinoćnji govor Vučića, koji je na krajnje civilizovan način prihvatio prednost koju je opozicija ostvarila.

On se potom osvrnuo na atmosferu koja je stvarana uoči samih izbora, ukazujući na dešavanja u centru prestonice neposredno nakon objavljivanja preliminarnih rezultata.

- To je zapravo bio deo nedemokratskog arsenala opozicije tokom protekle dve godine - optuživali su vlast za stvari koje se nisu ni dogodile. Međutim, Vučić ih je najbolje demantovao i pokazao da upravo on štiti demokratiju. Sada je na predstavnicima opozicije da preispitaju sopstveno ponašanje, posebno kada vidimo da se ponovo izazivaju incidenti i pale vatre u Pionirskom parku ispred zgrade Predsedništva - poručio je Kojičić.

Italijanska spirala: Preti li Srbiji smena vlada na šest meseci?

Analizirajući političku klimu koja je kulminirala izbornim danom, Kojičić je upozorio na opasnost od dugotrajnije krize i podsetio na metode pritiska kojima se, prema njegovim rečima, služila dosadašnja opozicija.

- Što se tiče samog izbornog rezultata, ne bih trčao pred rudu, ali smatram da situaciju ne treba posmatrati dramatično. Pred nama je verovatno ciklus nalik na 'italijansku spiralu', gde su se decenijama vlade menjale na svakih šest meseci kroz nove parlamentarne većine i koalicije. Ipak, verujem da će kod nas proraditi nacionalna samosvest. Građani će uvideti da je u ovom trenutku u manjini ostala opcija koja je imala jasnu viziju i koja je, personifikovana u Vučiću i aktuelnoj vlasti, dokazala da ume da realizuje svaki detalj te vizije.

Sa druge strane, na pitanje o tome kako posmatra novonastale okolnosti i poruke koje dolaze sa pobedničke strane, Dejan Bulatović je istakao da je mirna tranzicija najbolji odgovor na sve spekulacije o nedemokratskom karakteru dosadašnje vlasti.

- Aleksandar Vučić je podigao standarde demokratije u Srbiji na najviši mogući nivo, uz dosledno poštovanje svih demokratskih načela. Time su konačno razbijene lažne tvrdnje da će vlast braniti vojskom i policijom i da nikada neće priznati poraz. Podsećam da je ranije nudio i referendum uz poruku: 'Pobedite sa jednim glasom više i povlačim se iz politike'. Ishod glasanja je to i potvrdio, ali naša borba ovim nikako nije završena - ona zapravo tek počinje.

05:42 DUBOKA ANALIZA IZBORNE NOĆI Analitičari upozoravaju da narod tek treba da vidi šta je zapravo izabrao: Izvor: Kurir televizija

Bulatović je govoreći o kapacitetu nove skupštinske većine da odgovori na državne izazove, član Predsedništva SNS-a izrazio je veliku skepsu prema programu pobedničke liste.

- Nisam primetio da su uopšte imali politiku, a narod će se u to uveriti u narednom periodu. Plašim se samo da u potrazi za tom politikom u zemlji ne ostane kamen na kamenu. Ne verujem u političke improvizacije tipa 'krenućemo bez plana, pa ćemo ga usput pronaći' - to nikada nije dalo rezultate, a građani će to znati da procene na sledećim izborima.

Noćni pritisci u Batrovcima i cena infrastrukture

Kao neposredan primer pritisaka i postizborne euforije, Dejan Bulatović je izneo svedočenje o onome što je doživeo na sopstvenom kućnom pragu, podsećajući na rezultate koje je vlast ostvarila u njegovom kraju.

- Dolazim iz sela Batrovci u opštini Šid, mesta koje je Aleksandar Vučić posetio u maju i gde je naša lista osvojila 70 odsto glasova. Ipak, sinoć su meštani mogli da vide pravo lice politike opozicije. Grupa ljudi došla je ispred moje porodične kuće - turirali su automobile, zviždali i upućivali pretnje. Nikoga nisu uplašili, niti me zanima njihov revanšizam, ali se postavlja pitanje: za šta se svete? Za to što Srbija danas živi bolje, što rastu plate i penzije, što gradimo puteve? U Batrovcima smo obnovili put do Vašice dug 8,5 kilometara, koji niko nije pipnuo 40 godina, a ista je situacija bila i na pravcima od Morovića do Višnjićeva ili u selu Jamena. Da li je problem to što se ulaže u opštinu Šid, što je Srbija ekonomski stabilna, što imamo snažnu vojsku koja garantuje mir i prijateljstva širom sveta zahvaljujući Aleksandru Vučiću?- istakao je Bulatović.

Foto: Kurir Televizija

On je poručio da ga takvi potezi neće pokolebati u nameri da se bori za interese građana u najvišem zakonodavnom telu.

- Sada ćemo videti šta zapravo umeju da urade. Kao što sam rekao, neka razmisle oni koji se greju na gas i privreda šta znači najavljeno uvođenje sankcija Rusiji i kakav će to udar biti na snabdevanje naftnim derivatima i gorivom. Ulazak u evropske procese ne funkcioniše pukim ponavljanjem 'mi smo Evropa' - ozbiljnost države se dokazuje snagom i poštovanjem zakona. Prethodne dve godine trpeli smo pritiske od opozicije koja nijedan skup nije prijavila u skladu sa zakonom, zloupotrebljavajući demokratski prostor. Sinoć sam na sopstvenom pragu video njihove metode pritiska, ali me to ne dotiče. Biću poslanik i u ovom sazivu parlamenta, pa ćemo na delu videti kako njihova politika zaista izgleda - istakao je Bulatović.

Provetravanje u SNS-u: Otpadaju tajkuni i lažni saveznici

Na pitanje o unutrašnjim procesima u redovima naprednjaka nakon poraza, Bulatović je potvrdio da sledi period preispitivanja i otvorene rasprave o radu odbora na lokalu.

- Posle svake izgubljene bitke ozbiljan strateg, kakav je Aleksandar Vučić, detaljno preispituje situaciju. Jasno je da se neke stvari moraju menjati, a odluku o smeru i načinu tih promena doneće upravo Vučić, zahvaljujući svom ogromnom državničkom i političkom iskustvu. Stranka će slediti njegove predloge. Članstvo ga izuzetno poštuje - i kada formalno više ne bude na čelu države.

On je takođe opisao atmosferu u izbornom štabu naprednjaka tokom izborne noći, podvlačeći da malodušnosti nema.

- Mene lično, kao i mnoge moje prijatelje u Srpskoj naprednoj stranci, ovo je snažno prodrmalo i dalo nam dodatnu energiju za još odlučniju borbu za Srbiju. Tek sada imamo ogroman motiv da ne dozvolimo da zemlja propadne i da se uruši sve ono što smo do sada izgradili, na čelu sa Aleksandrom Vučićem. Borićemo se ne samo u parlamentu, već i na terenu - ići ćemo među građane, razgovarati s narodom i delovati onako kako ozbiljna politička organizacija sa jasnom vizijom i politikom i treba da radi. Ovo ne smatram ničim dramatičnim, nismo poraženi. Naprotiv, atmosfera u izbornom štabu SNS-a sinoć je bila pobednička - da neko nije znao konkretne procente, po energiji bi bez sumnje zaključio da je SNS pobedio - poručio je Bulatović.

Vučić kao strateški lider i jagma za foteljama

Ocenjujući ulogu dosadašnjeg predsednika države u prelomnom trenutku, Dragoljub Kojičić je podvukao da je mirno prihvatanje izbornog ishoda trajno obesmislilo dugogodišnje optužbe o krađi izbora.

- Iako se konstantno nametala sumnja da će izbori biti pokradeni, smatram da je Aleksandar Vučić juče izvojevao veliku pobedu na planu demokratije. Nije to zasluga opozicije - demokratski koncept je pobedio upravo kroz Vučićev govor u kojem je jasno i nedvosmisleno priznao rezultat druge strane. Podsećam, on je još ranije poručio da ostaje u svojoj zemlji i da mu ne pada na pamet da beži, što je ovim i dokazao.

On je ukazao i na političku težinu koju Vučić zadržava u društvu bez obzira na institucionalnu preraspodelu funkcija.

- Kada me pitate o njegovoj ulozi i tome da li ga oslovljavati kao predsednika ili bivšeg predsednika, moj odgovor je jasan: on je strateški lider ove zemlje. Za razliku od predstavnika opozicije, kod kojih nismo čuli nikakav plan niti interesovanje za dugoročni razvoj države, Vučić ima sposobnost strateškog promišljanja koju oni jednostavno ne poseduju - poručio je Kojičić.

Govoreći o perspektivi formiranja nove vlade, filozof je prognozirao brze unutrašnje sukobe unutar pobedničkog tabora zbog nedostatka ideološkog jedinstva.

Dragoljub Kojičić Foto: Kurir Televizija

- Reč je o grupaciji koja nije okupljena oko jedinstvenih političkih stavova niti zajedničkog programa, jer ga u krajnjem slučaju i nemaju. Zbog toga će uslediti prava jagma za foteljama - ko će biti ministar, a ko potpredsednik. Uveren sam da će unutar te koalicije doći do mnogo oštrijih okršaja i većeg animoziteta nego što je ikada postojao animozitet prema Aleksandru Vučiću - poručio je Kojičić.

Zaključujući debatu o predstojećem radu Narodne skupštine i profilu buduće opozicije, Dejan Bulatović je najavio oštru, ali isključivo institucionalnu borbu za povratak na vlast.

- Što se tiče Srpske napredne stranke i nas poslanika u Narodnoj skupštini, od nas možete očekivati isključivo delovanje u okvirima demokratskog poretka. U političkoj areni bićemo istinski borci, ali nikada nećemo prelaziti granice pristojnosti i zakona - nećemo pribegavati fizičkim sukobima niti maltretiranju građana. Sve ono što smo gledali od opozicije, od onih koji su sada odneli pobedu, sa naše strane nikada nećete videti. Borićemo se za viziju Aleksandra Vučića kako bi narod što pre uvideo šta je izgubio. Naš cilj je povratak Srpske napredne stranke na vlast, kako bi Vučić mogao da nastavi sa izgradnjom puteva, škola, bolnica i kliničkih centara, daljim rastom plata i penzija i jačanjem međunarodnih prijateljstava Srbije - poručio je Bulatović.

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Kurir.rs

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