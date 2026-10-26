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Prema projekcijama CeSID-a i IPSOS-a, na vanrednim parlamentarnim izborima Studentska lista osvojila je 52,4 odsto glasova, obezbedivši komotnu većinu od oko 139 do 140 poslaničkih mandata, dok je lista "Ujedinjena Srbija" ostala na 39,2 odsto podrške, odnosno oko 104 do 105 mesta u parlamentu. Još pre nego što su pristigle konačne zvanične potvrde, izborni poraz obznanio je lično Aleksandar Vučić, čestitavši suparnicima, priznavši volju građana i najavivši žestoku opozicionu borbu.

Gostujući na Kurir televiziji, članica Predsedništva SNS prof. dr Aleksandra Tomić detaljno je analizirala ishod glasanja, povukla paralelu između podrške koju je lista dobila među Srbima u regionu i ishoda u samoj zemlji, te otvoreno upozorila na ekonomske, geopolitičke i društvene rizike koji slede.

Spoljni inženjering i pritisak na nacionalne interese

Komentarišući činjenicu da su birači u Republici Srpskoj, Crnoj Gori i na Kosovu i Metohiji masovno stali uz dosadašnju državnu politiku, dok je u centralnoj Srbiji prevagnula nova grupacija sa više od 2,2 miliona glasova, Tomić je istakla da koren ovog procesa leži u dugotrajnom delovanju spolja.

- Već dve godine svedočimo pokušaju potpune delegitimizacije političke scene u Srbiji. Jedina politička snaga koja je uspela da zadrži poverenje građana i stabilan rezultat jeste lista oko Srpske napredne stranke, dok s druge strane vidimo rast uticaja pojedinih manjinskih lista, pre svega albanske. Očigledno je reč o projektu koji se vodi spolja, s ciljem da se oslabe nacionalni interesi Srbije.

Ona je potom podvukla da je u biračkom telu nametnuta psihoza vanrednog stanja kako bi se izveli apstinenti i stvorio lažni narativ o krivcu za sve društvene probleme.

Aleksandra Tomić Foto: Kurir Televizija

- Dok Srbi u regionu - u Crnoj Gori, Republici Srpskoj i na Kosovu i Metohiji, jasno prepoznaju potrebu za jedinstvom i očuvanjem države, ovde je stvorena atmosfera vanrednog stanja i straha pod parolom: 'Ako sad ne izađete, gotovo je'. Aleksandar Vučić je lažno targetiran kao glavna prepreka slobodama i razvoju, a na biračka mesta je izveden ogroman broj novih birača pod uticajem spolja kreiranih kampanja i hiljada posmatrača koji su preuzeli kontrolu nad procesom.

Poseban akcenat stavila je na pitanje odgovornosti za ono što dolazi nakon slavlja, upozorivši da su u kampanji svesno gurnute pod tepih najvažnije državne teme.

- Pitanje je šta nas čeka ’dan posle’. Narod u kampanji nije dobio odgovore na suštinska pitanja: kako će živeti Srbi na Kosovu i Metohiji, kakva je sudbina građana iz Republike Srpske kada se njihova zemlja naziva najtežim imenima, i šta bi za građane značilo uvođenje sankcija Rusiji? Država nije igračka, a opasno je poigravati se sudbinom zemlje i prepustiti je ljudima koji samo izvršavaju spoljne naloge.

Analiza izbornog šoka i očuvanje biračkog jezgra

Na pitanje o ličnom osećaju kada su stigli rezultati i atmosferi unutar stranke koja je godinama unazad bila ubeđena u regularnost i pobedu, članica rukovodstva naprednjaka naglašava da nema mesta malodušnosti.

- Za nas je ovo samo dodatni motiv da nastavimo borbu. Istorija nas uči, kako u životu, tako i u politici - da jedna izgubljena bitka ne znači i izgubljen rat. Međutim, kada sagledate atmosferu u kojoj je sve sprovedeno i ponašanje pojedinih političkih aktera u zemlji i inostranstvu, jasno je da je ovaj scenario dugo i temeljno pripreman.

Ona se osvrnula i na unutrašnje preispitivanje, navodeći da je stranka sve vreme bila svesna određenih zamerki sopstvenih članova i simpatizera, ali da je presudio dublji rascep u društvu.

- Pred nama je ozbiljna analiza svega što se desilo na izborni dan. Bili smo u stalnom kontaktu s građanima, razgovarali smo i sa članovima koji su s razlogom bili nezadovoljni, kao i s ljudima koji nisu formalno u stranci, ali nas podržavaju. Ipak, očigledno je došlo do preokreta koji je imao za cilj duboku polarizaciju Srbije.

U tom kontekstu, ona je istakla i potez Aleksandra Vučića tokom same izborne noći, poredeći broj osvojenih glasova sa brojem mandata koji je preliven zbog visoke izlaznosti.

- Aleksandar Vučić je pokazao izuzetan stepen političke i demokratske zrelosti kada je, bez ikakve državne funkcije nakon podnete ostavke, izašao u pola deset uveče i otvoreno priznao poraz. I to u trenutku kada smo osvojili identičan broj glasova kao ranije, ali smo zbog veće izlaznosti i izbornog inženjeringa dobili znatno manje mandata nego pre dve godine. Veštački stvorena i napumpana atmosfera izbrisala je umereni politički centar i dovela do opasne podele Srbije na dva suprotstavljena bloka.

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Paradoks slobode i opasnost ekonomskog udara

Osvrćući se na proslave mladih koji su izbornu pobedu dočekali čestitajući jedni drugima "slobodu", Tomić je izrazila skepsu prema takvom viđenju stvarnosti, podsetivši na nivo komfora i prilika koje je stvorila dosadašnja vlast.

- Postavlja se pitanje šta za mlade ljude danas uopšte znači pojam slobode. Ako mlad čovek u ovoj zemlji ima mir, stabilnost, slobodu kretanja, dostupno školovanje i studiranje; ako su nam restorani i klubovi puni, ako se putuje više nego ikada ranije - što svakodnevno gledamo i po društvenim mrežama - kako onda definišemo tu slobodu? Očigledno je percipiraju na sasvim drugačiji način.

Ona je upozorila da politička euforija brzo prolazi kada se suoči sa realnošću, a da je cena brzopletih rezova već viđena u bliskoj prošlosti.

- Međutim, kao što dete ponekad mora da padne da bi shvatilo suštinu kretanja, tako će i oni koji su glasali zarad apstraktne ’slobode’ morati da preuzmu odgovornost za odluke koje su doneli. Svedoci smo toga da se političke ličnosti koje ih predvode troše neverovatnom brzinom. Ono što posebno zabrinjava, i o čemu svedoče mnogi stariji građani, jeste lakoća sa kojom je potisnut nacionalni identitet, suverenitet i sećanje na istorijske žrtve podnete za očuvanje ove države. Sve je svedeno na jednostavan i opasan impuls: ’Rušimo Vučića, sve ostalo je nevažno.

Nakon političkih dilema, Tomić je prešla na teren ekonomske realnosti, upozoravajući na najave iz opozicionih redova o popuštanju kontrole nad deviznim kursom i promeni energetske strategije.

- Sve se to direktno preliva na ekonomiju. Kada bivši funkcioneri i ekonomisti zagovaraju napuštanje stabilnog kursa dinara, to automatski znači udar na kućne budžete građana. Ako ugrozite snabdevanje gasom, prekinete povoljne aranžmane i suočite se sa skokom cena energenata i nafte na svetskim berzama, budžetske rezerve se tope neverovatnom brzinom. Odgovornost za takve ekonomske i političke lomove moraće da ponesu svi koji su ovakav ishod podržali.

Foto: Kurir Televizija

Ukazala je i na to da će novo rukovodstvo vrlo brzo morati da položi račune radnicima i penzionerima.

- Ekonomisti koji preuzimaju vođenje države moraće vrlo brzo građanima da objasne kako je Aleksandar Vučić uspevao da kontinuirano podiže plate i penzije, privlači investicije i otvara fabrike, dok će se oni suočiti sa stagnacijom. Hoće li pad standarda pravdati globalnim krizama i ratovima u svetu, ili će građanima ponuditi stvarna rešenja za bolji život? Ekonomska stabilnost i sigurnost predstavljaju pravu slobodu, koje mnogi, naročito mladi, postanu svesni tek kada je izgube - kada pritisak na kućne budžete postane realnost. Tek tada će mnogi shvatiti posledice svojih izbora i odbiti da strani faktor umesto njih odlučuje o sudbini zemlje.

Kao odgovor na novi raspored snaga, Tomić je najavila da naprednjaci već prave planove za naredne političke okršaje i povratak poverenja.

- Srpska napredna stranka ima punu odgovornost prema biračima koji su nam dali poverenje da nastavimo rad bez odustajanja. Pred nama su vrlo brzo predsednički izbori i nove političke aktivnosti. Nastavićemo otvoren i direktan dijalog s građanima o tome kako vidimo budućnost i razvoj Srbije.

Zabluda o prečicama ka Evropskoj uniji

Na konstataciju da su strani centri moći imali jasan ulog u ovim izborima i pitanje šta pobjednička strana sada dobija zauzvrat, Tomić se osvrnula na iluziju o ekspresnom prijemu u briselski blok.

- Pitanje je da li će Srbija uopšte ući u Evropsku uniju. Pogledajte samo primer Crne Gore - promenila se vlast, sve rade po diktatu i doslovno izvršavaju naloge, pa opet nailaze na ogromne prepreke i probleme na tom putu. Naši oponenti očigledno ne razumeju trenutak u kome se Evropa nalazi. Politička platforma Srpske napredne stranke jasna je: evropski put mora da se očuva, ali uz punu svest o tome šta se od nas traži i po koju cenu. Apsurdno je da se sada pojavljuje opcija koja tvrdi da će ona uvesti Srbiju u EU, osporavajući sve što smo godinama unazad postigli.

Odgovornost za EXPO i demantovanje izbornih tenzija

Dotakavši se pitanja da li je želja za smenom vlasti potisnula potrebu za mirom, punim rezervoarima i stabilnim grejanjem, Tomić je istakla da nova skupštinska većina sada više nema izgovor da beži od operativnog posla.

- Aleksandar Vučić je uvek imao razumevanja za političke neistomišljenike i ulagao napor da im objasni svaki svoj potez. Međutim, oni nikada nisu shvatili težinu tog posla. Društvo je živelo u svojevrsnom komforu dok je sav pritisak bio na njegovim leđima. Sada je došlo vreme da preuzmu punu odgovornost. Imaće skupštinsku većinu i Vladu, pa neka svakodnevno donose teške odluke u energetici, privredi, zdravstvu, kulturi i obrazovanju.

Kao ključni test zrelosti nove vlasti navela je sudbinu najvećeg infrastrukturnog projekta u zemlji.

Foto: Kurir Televizija

- Radovi za EXPO su praktično završeni, objekti su spremni, a plan manifestacije već postoji. Ako imaju znanja, neka nastave taj projekat i iskoriste šansu da se Srbija predstavi pred više od 130 zemalja sveta. Ako pak žele da vrate Srbiju u prošli vek - neka ga zaustave, kao što su najavljivali u kampanji, pa neka snose posledice pred građanima.

Za sam kraj razgovora, Tomić se osvrnula na atmosferu izborne večeri i plasirane sumnje o vanrednim merama bezbednosnih struktura.

- Posebno želim da naglasim da su tokom čitavog izbornog dana širili dezinformacije o navodnoj mobilizaciji vojske i policije radi izazivanja nereda. Nasuprot tim optužbama, Aleksandar Vučić je pokazao vrhunac demokratske zrelosti kada je već u pola deset uveče sportski i dostojanstveno priznao poraz - ishod koji je, u suštini, rezultat dvogodišnjeg inženjeringa i obojene revolucije.

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Kurir.rs

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