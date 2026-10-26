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Pristalice Studentske liste okupile su se večeras na Trgu Slavija u Beogradu kako bi proslavile pobedu i osvojenu većinu poslaničkih mandata na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji, koji su protekli uz visoku izlaznost birača širom zemlje.

Kako je saopštila Republička izborna komisija (RIK), na osnovu 8.143 obrađenih biračkih mesta, Studentska lista je dobila 2.247.516 glasova, odnosno 52,64 odsto, a lista "Aleksandar Vučić - Ujedinjena Srbija" dobila je 1.674.435 glasova, odnosno 39,22 odsto glasova.

Studentska lista je, kako je pisao Kurir, odnela pobedu u većini regiona i gradova u Srbiji, dok je lista "Ujedinjena Srbija" osvojila većinu u regionu južne i istočne Srbije i Kosova i Metohije.

Srbija je nakon izbora dobila dvopartijsku Skupštinu, uz dominantnu Studentsku listu sa 141 osvojenim poslaničkim mestom, tj. 103 mandata koji će popuniti poslanici "Ujedinjene Srbije". Šest mesta će pripasti predstavnicima manjinskih lista.

1/4 Vidi galeriju Pristalice Studentske liste na Slaviji Foto: Dado Đilas

Skup na Slaviji

- Neka peva ova Slavija večeras — 19.00, vidimo se - pozvali su na društvenim mrežama.

Okupljanje pristalice Studentske liste oko kružnog toka na Slaviji, kao i kod fontane u njegovom centru, počelo je već oko 18 časova, a više hiljada prisutnih su na kolovoz izašli pola sata kasnije, tako da je saobraćaj zaustavljen.

Građani nose zastave Srbije, dok se pale baklje, petarde i ispaljuju vatromet.

00:39 Slavija Izvor: Kurir