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Grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika nekoliko zborova, okupila se večeras ispred TV Informer, a kako je tokom emisije "Kolegijum" istakao glavni i odgovorni urednik te televizije i portala, oni pokušavaju da uđu u prostorije televizije i lupaju na prozore i vrata.

Video na kom se vidi kako je grupa ispred Informera objavili su na društvenim mrežama zborovi Batajnice, Voždovca i Braće Jerković, kao i "Kreni-promeni Voždovac".

- Hajde da održimo zajedno kolegijum - napisali su u opisu videa na kom se čuje dovikivanje od strane okupljenih.

1/21 Vidi galeriju Drama ispred Informer TV Foto: Printskrin Informer TV

Izvukli novinare i urednike iz redakcije

Pošto su pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i zaposlenima a tokom koškanja napravili nered u redakciji, Vučićevića i druge novinare koji su bili u studiju izvukli su iz redakcije.

Od njega traže da se izvini, kako su rekli, slobodnom srpskom narodu. Kad su upali u prostorije oni su se unosili u lice Vučićeviću i drugima i verbalno ih napadali, vređali i pljuvali, a hteli su da i fizički da ih napadnu, pretili su i šibicama. Zastavom su pokrili kamere u nekoliko navrata, da se ne bi videlo šta se dešava.

Foto: Printskrin Informer TV

Među okupljenima je i Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke.

"Odvalili su vrata na ulazu"

Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da je grupa lupala na prozore i vrata, kao i da su, kako tvrdi, "odvalili jedna krila vrata na ulazu u televiziju".

- Lupaju na prozore, razvalili su jedno krilo vrata, sad idu na drugi ulaz. Hoće da upadnu unutra - rekao je glavni urednik Informera.

On je tokom emisije pozvao policiju da reaguje.

Vučićević je u programu uživo zvao nosioca Studentske liste Iliju Srdanovića da reaguje.