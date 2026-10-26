HAOS ISPRED INFORMERA! Pripadnici Zborova upali u televiziju, razvalili vrata, pokrili kamere zastavom - traže od Vučićevića da se izvini! (FOTO)
Grupa od nekoliko desetina ljudi, pripadnika nekoliko zborova, okupila se večeras ispred TV Informer, a kako je tokom emisije "Kolegijum" istakao glavni i odgovorni urednik te televizije i portala, oni pokušavaju da uđu u prostorije televizije i lupaju na prozore i vrata.
Video na kom se vidi kako je grupa ispred Informera objavili su na društvenim mrežama zborovi Batajnice, Voždovca i Braće Jerković, kao i "Kreni-promeni Voždovac".
- Hajde da održimo zajedno kolegijum - napisali su u opisu videa na kom se čuje dovikivanje od strane okupljenih.
Izvukli novinare i urednike iz redakcije
Pošto su pretili glavnom uredniku Draganu J. Vučićeviću i zaposlenima a tokom koškanja napravili nered u redakciji, Vučićevića i druge novinare koji su bili u studiju izvukli su iz redakcije.
Od njega traže da se izvini, kako su rekli, slobodnom srpskom narodu. Kad su upali u prostorije oni su se unosili u lice Vučićeviću i drugima i verbalno ih napadali, vređali i pljuvali, a hteli su da i fizički da ih napadnu, pretili su i šibicama. Zastavom su pokrili kamere u nekoliko navrata, da se ne bi videlo šta se dešava.
Među okupljenima je i Dijana Hrka, majka nastradalog Stefana Hrke.
"Odvalili su vrata na ulazu"
Glavni i odgovorni urednik Informera Dragan J. Vučićević rekao je da je grupa lupala na prozore i vrata, kao i da su, kako tvrdi, "odvalili jedna krila vrata na ulazu u televiziju".
- Lupaju na prozore, razvalili su jedno krilo vrata, sad idu na drugi ulaz. Hoće da upadnu unutra - rekao je glavni urednik Informera.
On je tokom emisije pozvao policiju da reaguje.
Vučićević je u programu uživo zvao nosioca Studentske liste Iliju Srdanovića da reaguje.
Kurir.rs