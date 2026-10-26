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Rezultati izbora doneli su Srbiji potpuno novu političku sliku - parlament koji će, umesto dosadašnje šarolike stranačke scene, obeležiti svojevrsni dvopartijski raspored snaga.

Uz dominantnu Studentsku listu koja je osvojila 141 poslaničko mesto, skupštinske klupe popuniće još samo poslanici Srpske napredne stranke, odnosno liste "Ujedinjena Srbija", sa 103 mandata, dok će šest mesta pripasti predstavnicima manjinskih lista.

Takav ishod izbora i "potapanje" svih ostalih ispod izbornog cenzusa, među kojima je prvi put u istoriji i Socijalistička partija Srbije, najavljuje potpuno novi izgled parlamentarizma u Srbiji. S jedne strane, treba da se vidi kakva će biti sudbina tradicionalnih političkih stranaka, a s druge, kakve će posledice izazvati ovakva koncentracija političke moći.

Raspodela mandata IPSOS i Centar za slobodne izbore i demokratiju (CeSID) objavili su finalnu projekcija osvojenih glasova i distrubucije mandata na 100 odsto uzorka biračkih mesta. Ovo su rezultati: * Studenstka lista 141 mandat (53 odsto) * Ujedinjena Srbija 103 mandata (38,8 odsto) * SVM 2 mandata (0,8 odsto) * Albanska koalicija 2 mandata (0,7 odsto) * "Rasim Ljajić - Ljudski" 1 mandat (0,5 odsto) * SDA Sandžaka 1 mandat (0,3 odsto)

Izvršni direktor agencije Faktor plus Predrag Lacmanović kaže za Kurir da ćemo imati dvostranački parlament barem na neki rok.

- Ne verujem da će to da potraje preterano dugo, ali ćemo imati svakako jedan suvi period u kojem manje i vanparlamentarne stranke neće moći bilo šta da urade. Zanimljivo će biti sa obe strane, jer ćemo tek videti kako će se snaći Studentska lista, pre svega sa svojim kadrovima. Mi još ne znamo ko su ti ljudi, ko će biti mandatar ili kandidat za mandatara, ne znamo ko će voditi Narodnu banku Srbije, ko će biti ministri... - kaže Lacmanović.

On dodaje da, s druge strane, treba da vidimo i kako će se SNS snaći u ovome.

- Da li će ostati čvrsta i jaka opozicija koja se neće rasipati. Neće im biti lako, ali imaju jako veliki broj mandata i mogu da budu veoma jaka opozicija. Već su bili u takvoj situaciji i prilika je da bukvalno prate svaki korak novih vlastodržaca i da ih kritikuju. A novima želim sve najbolje, da što bolje vladaju, jer od toga zavisi kvalitet života svih građana Srbije - naglašava Lacmanović.

Predrag Lacmanović Foto: Kurir Televizija



On kaže da će SNS, koja posle dugog perioda na vlasti odlazi u opoziciju, morati da prođe neku vrstu čišćenja, a isto važi i za Studentsku listu.