Slušaj vest

U suštini pokreta koji su u Srbiji pokrenuli studenti je otvorenost za konstruktivnu saradnju i dijalog sa svim stranama, kaže prvi na pobedničkoj izbornoj listi na vanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji Ilija Srdanović i dodaje da će svakako biti faktor stabilizacije dobrosusedskih odnosa u narednom periodu.

Srdanović je to rekao u prvom intervjuu za hrvatski portal Index, a na pitanje kako će birati premijera i ministre i ko će donositi te odluke, kaže da su studenti izabrali 250 stručnjaka iz različitih područja: ekonomiste, pravnike, finansijske stručnjake, sportiste, kulturne radnike, lekare, prosvetne radnike.

Praktično, dodao je Srdanović, nema segmenta društva koji nije obuhvaćen širinom te liste.

"Sada imamo velik broj mandata u Skupštini i već među tim ljudima dovoljno je verodostojnih kandidata koji mogu biti članovi vlade ili premijer.", naveo je Srdanović.

Pokret, kaže, nije samo ono što se vidi na listi, već predstavlja šire građansko okupljanje Srbije koja želi da ide napred.

"U međusobnom demokratskom dijalogu odlučićemo ko će ući u vladu i dalje voditi zemlju u najboljem interesu naših građana", naveo je Srdanović.

Pokret je, pojašnjava, prerastao u Studentsku listu i građansku inicijativu vođenu studentskim zahtevima i studentskim rukovodstvom. Na konstataciju da su najavljene mnoge zahtevne reforme od pravosuđa i policije do borbe protiv korupcije i slobode medija.i pitanja čime će se prvo pozabaviti i očekuje li opstrukcije, Srdanović kaže da zadatak nije lak i da mnoge institucije treba oslobodiit stranački postavljenih kadrova koji su, kako dodaje, činili velike greške.

"Zato će prvi koraci u policiji, tužilaštvu i sudstvu biti jako važni", rekao je Srdanović i dodao da će za to biti potrebni i slobodni mediji.

Upitan da li to znači da će intenzivirati približavanje Evropskoj uniji i snažnije usmeriti Srbiju prema članstvu, prvi na listi Studenti pobeđuju kaže da je u prethodm periodu izgubljeno 20 dsto gradajanske podrške EU, ali da su njihove osnovne vrednosti vrlo slične evropskim civilizacijskim vrednostima.

"Zato ne vidim prepreku poboljšanju saradnje i nastavku evropskih integracija", rekao je Srdanović.

Srdanović je potvrdio da se čuo sa premijerom Hrvatske Andrejem Plenkovićem koji ga da bi čestitao pobedu listi Studenti pobeđuju, te da je izrazio nadu daljoj saradnji, koja će biti konkretizovana kada bude formirana nova vlada.