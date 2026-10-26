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Zaposleni u Srbiji zbog venčanja, porođaja supruge ili teže bolesti člana uže porodice mogu da dobiju slobodne dane uz naknadu zarade, bez trošenja godišnjeg odmora. Posebno pravo na plaćeno odsustvo postoji u slučaju smrti člana uže porodice i dobrovoljnog davanja krvi.

Ipak, broj dana nije isti za svaku životnu situaciju.

Zakon o radu utvrđuje osnovna prava, dok konkretno trajanje pojedinih odsustava zavisi od kolektivnog ugovora, pravilnika o radu i ugovora o radu. Tim aktima mogu da se predvide i povoljniji uslovi za zaposlene.

Pet dana ukupno, a ne za svaki povod

Član 77. Zakona o radu predviđa plaćeno odsustvo u ukupnom trajanju do pet radnih dana tokom kalendarske godine zbog sklapanja braka, porođaja supruge, teže bolesti člana uže porodice i drugih slučajeva utvrđenih opštim aktom i ugovorom o radu.

To ne znači da zaposlenom automatski pripada pet dana za venčanje, pa još pet zbog porođaja supruge. Reč je o zajedničkom godišnjem okviru za ovu grupu razloga, dok se trajanje odsustva za svaki pojedinačni povod uređuje aktima koji važe kod poslodavca.

Zakon omogućava i duže plaćeno odsustvo ako je takvo pravo predviđeno opštim aktom i ugovorom o radu.

poslovi Foto: Shutterstock

Kada možete da odsustvujete zbog porodičnih okolnosti

Sklapanje braka jedan je od zakonskih osnova za plaćeno odsustvo. Koliko tačno dana zaposleni može da koristi, treba proveriti u dokumentima kojima su uređena njegova prava kod poslodavca.

Isto važi i za porođaj supruge. Ovo kratkotrajno odsustvo treba razlikovati od porodiljskog odsustva i odsustva radi nege deteta, za koja postoje posebna pravila.

Plaćeno odsustvo moguće je i zbog teže bolesti člana uže porodice. Zakon u taj krug ubraja bračnog druga, decu, braću, sestre, roditelje, usvojioca, usvojenika i staratelja.

Poslodavac može da odobri odsustvo i za druge srodnike, kao i za druga lica koja sa zaposlenim žive u zajedničkom porodičnom domaćinstvu. Opštim aktom i ugovorom o radu može da bude obuhvaćen i širi krug osoba.

Za smrt člana uže porodice pripada pet radnih dana

U slučaju smrti člana uže porodice zaposleni ima pravo na pet radnih dana plaćenog odsustva.

Ovi dani ne ulaze u prethodno pomenuti godišnji okvir do pet radnih dana za venčanje, porođaj supruge, težu bolest člana porodice i druge predviđene slučajeve.

Praktično, korišćenje odsustva zbog venčanja ne ukida pravo na odsustvo zbog smrti člana uže porodice.

Dva uzastopna dana za svako dobrovoljno davanje krvi

Zaposlenom pripadaju dva uzastopna dana plaćenog odsustva za svako dobrovoljno davanje krvi, računajući i dan kada je krv data.

Zakon ovde koristi formulaciju "dva uzastopna dana", dok za odsustvo zbog smrti člana uže porodice izričito navodi radne dane.

Odsustvo zbog davanja krvi takođe je zasebno pravo i ne troši godišnji okvir predviđen za venčanje i ostale navedene porodične okolnosti.

Institutu je potrebno da svakog dana prikupi 300 jedinica krvi, odnosno 1.500 jedinica nedeljno Foto: Shutterstock

Plaćeno odsustvo ne umanjuje godišnji odmor

Dani plaćenog odsustva ne odbijaju se od godišnjeg odmora.

Zaposleni koji, na primer, koristi odobreno plaćeno odsustvo zbog sklapanja braka zadržava dane godišnjeg odmora koji mu pripadaju. Zakon ova prava uređuje odvojeno i propisuje da se odsustvo uz naknadu zarade ne uračunava u godišnji odmor.

Šta proveriti pre podnošenja zahteva

Za ostvarivanje prava potrebno je obratiti se poslodavcu ili kadrovskoj službi i proveriti postupak podnošenja zahteva, broj dana koji pripada zaposlenom i potrebnu dokumentaciju.

U zavisnosti od razloga, može se tražiti potvrda o dobrovoljnom davanju krvi, dokaz o sklapanju braka ili druga odgovarajuća dokumentacija.

Zato je važno pogledati i kolektivni ugovor, pravilnik o radu i ugovor o radu. Oni mogu da predviđaju dodatne razloge za plaćeno odsustvo, duže trajanje ili širi krug članova porodice od zakonskog okvira.

Ako zaposleni smatra da mu je uskraćeno zakonom garantovano pravo, može da zatraži obrazloženje od poslodavca i obrati se Inspektoratu za rad.