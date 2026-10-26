"NAKON MAĐARSKE, IZGUBILI SMO I SRBIJU" Poslanik nemačke AfD komentarisao izbore: Pokazuje se da se desnica mora ponovo organizovati
Maksimilijan Krah, nekadašnji šef nemačkog AfD-a i poslanik istoimene stranke u nemačkom Bundestagu komentarisao je izborni rezultat u Srbiji i tom prilikom izjavio da su "nakon Mađarske, izgubili i Srbiju".
- Nije dobar dan. Nakon Mađarske, izgubili smo i Srbiju.Pokazuje se da se desnica mora ponovo organizovati. Postojeći koncept nije dovoljan - napisao je on na mreži Iks.
Podsetimo, bivši predsednik Srbije Aleksandar Vučić saopštio je u nedelju uveče da je na vanrednim izborima pobedila Studentske liste.
Rokovi za konstituisanje novog saziva Narodne skupštine počinju da teku kada se objave konačni rezultati parlamentarnih izbora održanih u nedelju, a Republička izborna komisija (RIK) ukupan izveštaj o rezultatima izbora objavljuje u roku od 96 časova od prijema svih zbirnih izveštaja lokalnih izbornih komisija o rezultatima glasanja.