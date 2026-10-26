Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

BEOGRAD – Prema preliminarnim rezultatima Republičke izborne komisije (RIK), Studentska lista je na vanrednim parlamentarnim izborima u nedelju odnela pobedu u većini regiona i gradova u Srbiji, a lista Ujedinjena Srbija osvojila većinu u regionu južne i istočne Srbije i Kosova i Metohije.

Na osnovu 1.240 obrađenih biračkih mesta u Beogradu, lista „Studentska lista – studenti pobeđuju“pobedila je u svih 17 gradskih opština, osvojivši 62,96 odsto glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 31,63 odsto glasova.

U regionu Vojvodine, na osnovu 1.758 obrađenih biračkih mesta, „Studentska lista – studenti pobeđuju“ osvojila je ukupno 52,19 odsto glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 39,56 odsto.

U Novom Sadu je „Studentska lista – studenti pobeđuju“ osvojila 63,2 odsto glasova, dok je lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila 31,59 odsto podrške birača.

U regionu Šumadije i Zapadne Srbije, na osnovu 2.728 obrađenih biračkih mesta, Studentska lista osvojila je 50,81 odsto glasova, a Ujedinjena Srbija 39,92 odsto.

Takođe, Studentska lista osvojila je većinu glasova u svih osam gradova tog regiona – Valjevu, Čačku, Novom Pazaru, Kruševcu, Kragujevcu...

Lista Ujedinjena Srbija pobedila je, na osnovu 2.340 obrađenih biračkih mesta, u regionu južne i istočne Srbije, gde je osvojila 45,92 odsto glasova, dok Studentska lista ima 44,17 odsto.

U tom regionu Ujedinjena Srbija osvojila je većinu i u Vranju, gde je dobila 51,87 odsto glasova, a Studentska lista 41,2 odsto. U Leskovcu je Ujedinjena Srbija osvojila 48,7 odsto, a Studentska lista 44,22 odsto glasova, dok je u Prokuplju Ujedinjena Srbija osvojila 52,13 odsto, a Studentska lista 42,34 odsto glasova.

U regionu Kosova i Metohije lista „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“ osvojila je 71,63 odsto, a „Studentska lista – studenti pobeđuju“ 21,09 odsto glasova.

U Kosovskoj Mitrovici 61,76 odsto birača glasalo je za listu „Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija“, a 32,12 odsto zaokružilo je izbornu listu „Studentska lista – studenti pobeđuju“.

Lista Ujedinjena Srbija pobedila je i u Leposaviću, Zvečanu, Zubinom Potoku, Štrpcu i Kosovskoj Kamenici.

Kada je reč o inostranstvu, od ukupno 102.147 upisanih birača, na 93 biračka mesta glasalo je 83,91 odsto upisanih birača (6.302).

Prema podacima sa trenutno obrađenih biračkih mesta (pet), na jučerašnjim vanrednim parlamentarnim izborima za Studentsku listu glasalo je 89,12 odsto birača, a za Ujedinjenu Srbiju 7,53 odsto birača.

RIK navodi i podatke za glasanje u zavodima za izvršenje krivičnih sankcija. Od 8.295 upisanih birača glasalo je 6.267 birača.

Prema tim podacima, za Studentsku listu glasalo je 24,74 odsto birača, a za Ujedinjenu Srbiju 88,72 odsto.