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Predstavnici nekoliko međunarodnih posmatračkih misija su danas na konferenciji za novinare saopštili da je visoka izlaznost dobra stvar i da su većinski izbori održani u mirnoj atmosferi, ali da su zabeleženi i incidenti.

Pjero Fasino iz Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope je rekao je izborni proces prošao dobro u 96 odsto biračkih emsta koje su posmatrali.

Pjero Fasino iz Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope Foto: Marko Karović

- Okvirno, izbori su se održali u mirnom i odgovornom maniru, uprkos polarizovanoj atmosferi. Ovi izbori, sa najvećom izlaznošću od 1990. godine, su otvorili novo poglavlje za Srbiju i poslali moćnu poruku – da srpski narod želi da ima aktivnu ulogu u gradnji demokratije - rekao je Fasino.

Federika Onori je ispred delegacije Parlamentarne Skupštine OEBS je takođe istakla visoku izlaznost i dodala da demokratija zavisi od participacije građana.

Federika Onori Foto: Marko Karović

Specijalni koordinator i šef kratkoročne posmatračke misije OEBS Žil Bom izjavio je da su pripreme za izbore bile ogranizovane efikasno kao i da je izborni sistem bio inkluzivan.

Specijalni koordinator i šef kratkoročne posmatračke misije OEBS Žil Bom Foto: Marko Karović

Dodao je da je ostala zabrinutost u vezi sa nepristrasnošću izborne administracije, posebno na nižim nivoima.

Bom je naveo da je poslednjim pravnim izmenama popravljeno više dugotrajnih nedostataka, ali da se one nisu bavile nekim prioritetnim preporukama.

- Visoki angažman glasača i međunarodna posmatračka misija su pozitivno ocenili sve faze glasanja u većini biračkih mesta. Ipak, prijavljeni incidenti fizičkog nasilja su izazvali veliku brigu. Činjenica da su građani izašli u tako velikom broju je veoma ohrabrujuć znak njihove posvećenosti da upražnjavaju svoja demokratska prava i odrede svoju budućnost - rekao je Bom i dodao da je misija ODIHR sprovedena u službi naroda Srbije.