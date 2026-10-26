VISOKA IZLAZNOST DOBRA STVAR! Posmatračka misija: Izbori održani u mirnoj atmosferi, izborni sistem inkluzivan (FOTO)
Predstavnici nekoliko međunarodnih posmatračkih misija su danas na konferenciji za novinare saopštili da je visoka izlaznost dobra stvar i da su većinski izbori održani u mirnoj atmosferi, ali da su zabeleženi i incidenti.
Pjero Fasino iz Parlamentarne Skupštine Saveta Evrope je rekao je izborni proces prošao dobro u 96 odsto biračkih emsta koje su posmatrali.
- Okvirno, izbori su se održali u mirnom i odgovornom maniru, uprkos polarizovanoj atmosferi. Ovi izbori, sa najvećom izlaznošću od 1990. godine, su otvorili novo poglavlje za Srbiju i poslali moćnu poruku – da srpski narod želi da ima aktivnu ulogu u gradnji demokratije - rekao je Fasino.
Federika Onori je ispred delegacije Parlamentarne Skupštine OEBS je takođe istakla visoku izlaznost i dodala da demokratija zavisi od participacije građana.
Specijalni koordinator i šef kratkoročne posmatračke misije OEBS Žil Bom izjavio je da su pripreme za izbore bile ogranizovane efikasno kao i da je izborni sistem bio inkluzivan.
Dodao je da je ostala zabrinutost u vezi sa nepristrasnošću izborne administracije, posebno na nižim nivoima.
Bom je naveo da je poslednjim pravnim izmenama popravljeno više dugotrajnih nedostataka, ali da se one nisu bavile nekim prioritetnim preporukama.
- Visoki angažman glasača i međunarodna posmatračka misija su pozitivno ocenili sve faze glasanja u većini biračkih mesta. Ipak, prijavljeni incidenti fizičkog nasilja su izazvali veliku brigu. Činjenica da su građani izašli u tako velikom broju je veoma ohrabrujuć znak njihove posvećenosti da upražnjavaju svoja demokratska prava i odrede svoju budućnost - rekao je Bom i dodao da je misija ODIHR sprovedena u službi naroda Srbije.