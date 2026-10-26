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Predsednik Gradske opštine Rakovica Miloš Simić i otpravnik poslova Ambasade Sjedinjenih Američkih Država Aleksandar Titolo prisustvovali su u beogradskom naselju Miljakovac 3 prezentaciji i obilasku terenskih radova na čišćenju i uklanjanju zaostalih neeksplodiranih ubojnih sredstava (NUS), zajedno sa predstavnicima Centra za razminiranje Republike Srbije, stručnim deminerskim timovima i lokalnim meštanima.

Događaju su prisustvovali i meštani koji žive u neposrednoj blizini. 

- Razminiranje će pomoći da Rakovica konačno ostavi ovu opasnost iza sebe. I ne radi se samo o čišćenju terena; radi se o onome što je na tom terenu sada moguće. Radi se o tome da kulturno i versko nasleđe ove zajednice bude sačuvano za buduće generacije - izjavio je Aleksandar Titolo tokom obraćanja. 

Direktor Centra za razminiranje Bojan Glamočlija upoznao je prisutne sa dosadašnjim rezultatima i daljim planovima na čišćenju terena od ubojnih sredstava raspršenih tokom NATO bombardovanja 1999. godine. U okviru aktuelnih projekata, demineri su do sada uspešno pronašli i bezbedno uklonili više od 860 komada raznih ubojnih sredstava.

Projekat čišćenja ove lokacije finansira se sredstvima Vlade Republike Srbije uz značajna donatorska sredstva Vlade SAD, a Gradska opština Rakovica pruža punu podršku svim aktivnostima na razminiranju i izražava zahvalnost Centru za razminiranje, deminerima i donatorima na posvećenom radu da se ovaj prostor u potpunosti učini bezbednim za sve naše građane.

Kurir.rs

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