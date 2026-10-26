RIK OBJAVIO NAJNOVIJE PRELIMINARNE REZULTATE: Studentska lista osvojila 140 mandata, "Ujedinjena Srbija" 104! Evo ko ulazi u parlament
- RIK je objavio preliminarne rezultate na osnovu obrađenih zapisnika sa 8.187 biračkih mesta: Studentska lista osvojila je 52,71 odsto glasova i 140 mandata.
- Ujedinjena Srbija ima 39,17 odsto i 104 mandata, dok je lista Ivice Dačića ostala bez poslaničkog mesta.
Sednica Republičke izborne komisije (RIK), 70. po redu, počela je večeras nešto nakon 20 časova, a na dnevnom redu je utvrđivanje preliminarnih rezultata izbora za narodne poslanike, saopštio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.
Dimitrijević je na početku sednice konstatovao da su prisutna 33 od ukupno 35 članova komisije. Kako je naveo, za donošenje odluke potrebno je najmanje 18 glasova, a u slučaju odsustva člana komisije, glasa njegov zamenik.
Članovi komisije prethodno su putem SMS poruke i elektronske pošte obavešteni o održavanju sednice, dok im je materijal za rad dostavljen neposredno pre početka zasedanja. Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 33 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.
Prvi preliminarni rezultati
Prema preliminarnim rezultatima koje je saopštio predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević, na osnovu obrađenih zapisnika sa 8.187 biračkih mesta, rezultati izbornih lista su sledeći:
- "Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" – 1.685.022 glasa, odnosno 39,17 odsto, 104 mandata.
- "Ivica Dačić – Faktor stabilnosti" – 93.280 glasova, odnosno 2,17 odsto, 0 mandata.
- "Studentska lista – studenti pobeđuju" – 2.267.615 glasova, odnosno 52,71 odsto, 140 mandata.
- Rasim Ljajić – Ljudski – 20.544 glasa, odnosno 0,48 odsto, 1 mandat.
- Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor – 34.762 glasa, odnosno 0,81 odsto, 2 mandata.
- Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje – 11.852 glasa, odnosno 0,28 odsto, 0 mandata.
- Ruska stranka – Srbija u BRIKS-u, Slobodan Nikolić – 6.387 glasova, odnosno 0,15 odsto, 0 mandata.
- Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – 38.525 glasova, odnosno 0,90 odsto, 0 mandata.
- Evropska Srbija – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš – 12.143 glasa, odnosno 0,28 odsto, 0 mandata.
- SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka – 12.399 glasova, odnosno 0,29 odsto, 1 mandat.
- Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije (BK) – 19.600 glasova, odnosno 0,46 odsto, 0 mandata.
- Liberalno-zelena stranka – Za slobodnu i čistiju Srbiju – 2.612 glasova, odnosno 0,06 odsto, 0 mandata.
- Biram pravdu, biram budućnost – koalicija Snaga i partneri – 1.162 glasa, odnosno 0,03 odsto, 0 mandata.
- Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi, braća zauvek – 4.200 glasova, odnosno 0,10 odsto, 0 mandata.
- "Ćale, ovo je za tebe" – Petar Đurić, premijer Srbije – 1.962 glasa, odnosno 0,05 odsto, 0 mandata.
- Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju, Narodna stranka i partneri – 3.624 glasa, odnosno 0,08 odsto, 0 mandata.
- Albanska koalicija – 27.670 glasova, odnosno 0,64 odsto, 2 mandata.
- Majka Srbija – Gruda – 3.163 glasa, odnosno 0,07 odsto, 0 mandata.
Kurir.rs