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Sednica Republičke izborne komisije (RIK), 70. po redu, počela je večeras nešto nakon 20 časova, a na dnevnom redu je utvrđivanje preliminarnih rezultata izbora za narodne poslanike, saopštio je predsednik RIK-a Vladimir Dimitrijević.

Dimitrijević je na početku sednice konstatovao da su prisutna 33 od ukupno 35 članova komisije. Kako je naveo, za donošenje odluke potrebno je najmanje 18 glasova, a u slučaju odsustva člana komisije, glasa njegov zamenik.

Članovi komisije prethodno su putem SMS poruke i elektronske pošte obavešteni o održavanju sednice, dok im je materijal za rad dostavljen neposredno pre početka zasedanja. Predloženi dnevni red usvojen je jednoglasno, sa 33 glasa za, bez glasova protiv i uzdržanih.

Prvi preliminarni rezultati

Prema preliminarnim rezultatima koje je saopštio predsednik Republičke izborne komisije Vladimir Dimitrijević, na osnovu obrađenih zapisnika sa 8.187 biračkih mesta, rezultati izbornih lista su sledeći:

"Aleksandar Vučić – Ujedinjena Srbija" – 1.685.022 glasa, odnosno 39,17 odsto, 104 mandata.

"Ivica Dačić – Faktor stabilnosti" – 93.280 glasova, odnosno 2,17 odsto, 0 mandata.

"Studentska lista – studenti pobeđuju" – 2.267.615 glasova, odnosno 52,71 odsto, 140 mandata.

Rasim Ljajić – Ljudski – 20.544 glasa, odnosno 0,48 odsto, 1 mandat.

Savez vojvođanskih Mađara – dr Balint Pastor – 34.762 glasa, odnosno 0,81 odsto, 2 mandata.

Usame Zukorlić – Pokret za ujedinjenje – 11.852 glasa, odnosno 0,28 odsto, 0 mandata.

Ruska stranka – Srbija u BRIKS-u, Slobodan Nikolić – 6.387 glasova, odnosno 0,15 odsto, 0 mandata.

Autentična desnica – dr Miloš Jovanović – 38.525 glasova, odnosno 0,90 odsto, 0 mandata.

Evropska Srbija – Marinika Tepić, Zdravko Ponoš – 12.143 glasa, odnosno 0,28 odsto, 0 mandata.

SDA Sandžaka – Čuvari Sandžaka – 12.399 glasova, odnosno 0,29 odsto, 1 mandat.

Bogoljub Karić – Pokret snaga Srbije (BK) – 19.600 glasova, odnosno 0,46 odsto, 0 mandata.

Liberalno-zelena stranka – Za slobodnu i čistiju Srbiju – 2.612 glasova, odnosno 0,06 odsto, 0 mandata.

Biram pravdu, biram budućnost – koalicija Snaga i partneri – 1.162 glasa, odnosno 0,03 odsto, 0 mandata.

Stranka rusko-srpskog jedinstva – Rusi i Srbi, braća zauvek – 4.200 glasova, odnosno 0,10 odsto, 0 mandata.

"Ćale, ovo je za tebe" – Petar Đurić, premijer Srbije – 1.962 glasa, odnosno 0,05 odsto, 0 mandata.

Vladimir Gajić – Alternativa za Srbiju, Narodna stranka i partneri – 3.624 glasa, odnosno 0,08 odsto, 0 mandata.

Albanska koalicija – 27.670 glasova, odnosno 0,64 odsto, 2 mandata.

Majka Srbija – Gruda – 3.163 glasa, odnosno 0,07 odsto, 0 mandata.