- Razumemo sreću, emocije i potrebu da se posle svega što smo prošli konačno proslavi pobeda. Ali sada je važno da ostanemo dostojanstveni i odgovorni. Ne podržavamo upade u medije i institucije, niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo - naveli su oni.