Politika
OGLASILA SE STUDENTSKA LISTA "Ne podržavamo upade u medije i institucije, niti na njih pozivamo, molimo sve da se sa Slavije mirno raziđu kućama"
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Studentska lista oglasila se večeras nakon incidenata u TV Informer.
- Razumemo sreću, emocije i potrebu da se posle svega što smo prošli konačno proslavi pobeda. Ali sada je važno da ostanemo dostojanstveni i odgovorni. Ne podržavamo upade u medije i institucije, niti na njih pozivamo. Medije ćemo oslobađati u Skupštini, institucionalnom borbom za slobodu i profesionalno novinarstvo - naveli su oni.
- Molimo sve građane da se večeras nakon završetka proslave na Slaviji mirno raziđu i krenu svojim kućama. Pobedu smo izvojevali zajedno, sačuvajmo joj dostojanstvo!- poručili su iz Studentske liste.
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