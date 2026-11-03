IZBORI ZA NACIONALNE SAVETE NACIONALNIH MANJINA: U Vranju glasanje na sedam biračkih mesta
- Na teritoriji Grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja glasanje će biti održano na sedam biračkih mesta, a u Posebni birački spisak upisan je 3.431 građanin
U nedelju, 8. novembra 2026. godine, biće održani izbori za članove nacionalnih saveta nacionalnih manjina.
Na izborima će učestvovati 23 nacionalne manjine, od čega se 21 savet bira na neposrednim izborima, a dva putem elektorskih skupština. Skoro pola miliona građana upisanih u Posebni birački spisak glasaće na 949 biračkih mesta širom Srbije.
- Na teritoriji Grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja glasanje će biti održano na sedam biračkih mesta. Na neposrednim izborima članove saveta biraju pripadnici 12 nacionalnih manjina, pretežno romske, makedonske i bugarske nacionalne manjine. U Posebni birački spisak, na teritoriji grada Vranja i gradske opštine Vranjska Banja, do danas je upisan 3.431 građanin - naveo je Dušan Aritonović, koordinator radnog tela Republičke izborne komisije, prenosi zvanični sajt Grada Vranja.