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Aleksandar Vulin, koji je bio u avionu koji je vraćen iz Moskve, rekao je večeras da je prošao sve provere i da ne postoji ništa nelegalno za šta bi mogli da ga terete.

On kaže da je spavao u avionu i da nije znao šta se dešava.

- Niko ništa nije ni javio. Spavao sam u avionu, budim se, oni kažu: "U Beogradu ste". Kako u Beogradu? Kad smo izašli napolje, vidim, okupila se policija, specijalci. Ja kažem: "Kolege, je l' ste došli po mene?" " Oni se smeju, kaže: "Nismo, ministre." Siđem dole sa svim ostalim putnicima, prođem još jednom proceduru sa svim ostalim putnicima, prođem još jednu proceduru sam, i evo sad stojim i čekam da nas puste da ponovo uđemo u avion, osim ako - verovatno ako ne pregovaraju sa nekim i ne pokušavaju da nađu neki razlog da me spreče da ne odem u Moskvu. Apsolutno ništa nelegalno nije nađeno kod mene, zato što nije moglo ni da bude - naveo je on.

- Naravno da je sve laž, i naravno da je to samo iživljavanje i pokušaj da ovim novim vlastima dokažu koliko su, koliko su i ovde na aerodromu spremni, koliko su na braniku njihove ideologije. Dakle, naravno da je sve laž, naravno da su sve teške gluposti. Meni je zaista žao i neprijatno, toliki ljudi su se vratili, kvari se njihov život, kvare se njihove obaveze zbog pokušaja političkog obračuna sa mnom. Dakle, naravno da nema ničega ni apsolutno nelegalnog, sve pregledano, sve provereno, i naravno, lažovi kakvi jesu, pokušavaju da naprave nešto od onoga, od onoga što nečega nema - rekao je on.

Kako kaže, to je jedna slučajna operacija i ništa se tu nije desilo.

- Putnici nisu krivi, nisu dužni da trpe ovakva iživljavanja, i nisu, nisu dužni da trpe da takvu pravnu i svaku drugu nesigurnost. Dakle, ovo će, ovo će se, ovo će se nastaviti. I kao što vidite, ja sam potpuno miran, znam da sam ispravan. Ja sam išao u Moskvu službeno - rekao je Vulin za Informer.

Podsetimo, kompanija Er Srbija saopštila je ranije večeras da se avion koji je bio na redovnom letu JU134 na relaciji Beograd-Moskva vraća u Beograd pošto je ta kompanija od nadležnih aerodromskih službi primila informaciju koja je zahtevala sprovođenje dodatnih bezbednosnih provera u vezi sa jednim putnikom.

Kako se navodi u saopštenju, u skladu sa dobijenim instrukcijama i svim važećim bezbednosnim propisima, doneta je odluka da se avion vrati u Beograd kako bi sve neophodne procedure bile sprovedene u potpunosti. Kontrola putnika i prtljaga sprovodi se u nadležnosti aerodromskog sistema bezbednosti i odgovarajućih službi.

Nakon što je Er Srbija naknadno primila informaciju koja je zahtevala dodatne aerodromske bezbednosne provere, kompanija je postupila u skladu sa instrukcijama nadležnih organa i svim važećim procedurama.