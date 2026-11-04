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Direktor Srbijagasa Dušan Bajatović izjavio je da je nakon neplaniranog povratka aviona za Moskvu na beogradski aerodrom sprovedena detaljna bezbednosna kontrola svih putnika i prtljaga. Iako su se u avionu nalazili i Aleksandar Vulin i Nenad Popović, Bajatović kaže da ne zna razloge njihovog putovanja, dok je, kako ističe, njegov odlazak u Rusiju u vezi sa problemima u snabdevanju gasom i u platnom prometu nakon slučaja Alta banke.

Kako je naveo, zvanično su im saopštili da je avion vraćen iz bezbednosnih procedura i dodao da su na letu bili i Aleksandar Vulin i Nenad Popović, kao i oko 150 putnika, uglavnom ruskih državljana.

"Tek kad smo sleteli u Beograd, nas su obavestili da moramo da prođemo potpuno novu proceduru, pregledan je sav prtljag svima detaljno bez navođenja nekih posebnih razloga zašto je to učinjeno, osim da je to po proceduri. Prema tome, zadržavanje je malo veće", objašnjava Bajatović.

Foto: Printskrin NOVA

Po sletanju u Beograd preuzela ih je policija

Po sletanju u Beograd, kaže, preuzela ih je policija.

"Išli smo na potpuno odvojen punkt i izvršen je detaljan pregled svih koji su bili putnici u avionu i njihovog prtljaga", rekao je i tada je dodao da čekaju treći autobus da dođe, i kako bi nastavili let za Moskvu".

Nije mogao da potvrdi navode da Vulin nije prošao bezbednosne provere, to jest da njegov prtljag nije proveren pri poletanju.

Dodao je i da nije video na aerodromu da se nešto "loše ili sumnjivo" dešava.

"Zašto su Vulin i Popović putovali u Rusiju ne znam"

"Ne vidim trenutno ni gospodina Popovića, da vam pravo kažem. Nismo izašli zajedno", ističe i dodaje da ne zna Vulinove i Popovićeve razloge za put u Moskvu.

"Ja vrlo često idem u Moskvu, a još češće u Sankt Peterburg. Svi znate čime se bavim, ja sam direktor Srbijagasa, dugo vremena smo se bavili izborima, i sad treba polako zbog toga što će biti zima, trebaće nam i dodatne količine, i moramo da dogovorimo neke stvari oko fleksibilnosti i oko plaćanja, jer i ovo sa Alta bankom je prekinulo neke kanale, pre svega plaćanja Rusa ka nama, a mi uglavnom plaćamo preko zapadnih, korespondentskih banaka, i to je konkretan razlog mog puta u Moskvu. A zašto su gospodin Popović i gospodin Vulin išli, ja zaista ne znam", objašnjava.

Na pitanje da li je tokom leta komunicirao sa Vulinom i Popovićem, naveo je:

"Da ti budem iskren, pozdravili smo se, ali ja sam sve vreme spavao. Tek kad smo sleteli u Beograd, i kad je kapetan rekao da smo sleteli u Beograd, ja sam onda postao svestan šta se događa", naveo je.