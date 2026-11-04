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Dokument koji će danas predstaviti evropska komesarka za proširenje Marta Kos u Briselu obuhvata izveštaje Evropske komisije o 10 zemalja kandidata za pristupanje Evropskoj uniji i u njemu se navodi i da ukupan tempo pregovora Srbije i dalje zavisi od napretka u oblasti vladavine prava i normalizacije odnosa Beograda i Prištine.

U izveštaju koji obuhvata period od 1. septembra 2025. do 1. septembra 2026. godine podseća se da su od početka pregovora o pristupanju Srbije u januaru 2014. godine, otvorena 22 od 35 pregovaračkih poglavlja, uključujuci sva poglavlja u okviru Klastera 1 (osnove) i Klastera 4 (zelena agenda i održiva povezanost), kao i da su dva poglavlja privremeno zatvorena.

U dokumentu se navodi i da članstvo u EU ostaje strateški cilj Vlade Srbije, kao i da je Vlada u periodu obuhvaćenim izveštajem, formirala novi operativni tim, predvođen glavnim pregovaračem, kako bi ubrzala napredak u ispunjavanju tehničkih kriterijuma za članstvo.

- Ostvarivanje ciljeva Srbije u pregovorima o pristupanju EU zahteva snažnu političku volju, sprovođenje neophodnih reformi, pristup koji uključuje celokupno društvo, efikasno planiranje i koordinaciju politika, kao i obezbeđivanje dovoljnih ljudskih i finansijskih resursa u svim institucijama koje su uključene u proces pristupanja - navodi se u izveštaju.

Dodaje se da je antievropski narativ, i dalje prisutan u srpskim medijima i kod nosioca političkih funkcija i tvrdi da je sahrana Ratka Mladica u septembru 2026. godine uz prisustvo visokih državnih i vojnih zvaničnika, doprinela veličanju Mladića na način koji je u suprotnosti sa vrednostima na kojima počiva put Srbije ka Evropskoj uniji.

Dodaje se da su vanredni parlamentarni izbori održani 25. oktobra i da je na njima, prema preliminarnim rezultatima "Studentska lista", nastala iz masovnog pokreta studenata i građana, osvojila apsolutnu vecinu mandata.

Dijalog Beograda i Prištine

U dokumentu se pominje i dijalog Beograda i Prištine uz posredovanje EU, uz konstataciju da su unutrašnjopolitičke preokupacije obe strane onemogucile preduzimanje odlučnih koraka ka sprovođenju Sporazuma o putu ka normalizaciji iz 2023. godine i aneksa o njegovoj primeni, a time i napredak u normalizaciji njihovih odnosa.

U sredu, u Evropskom parlamentu će Afet zajedno sa Odborom za budžet (BUDG) organizovati peti dijalog o Instrumentu za reforme i rast za Zapadni Balkan, treci dijalog o Instrumentu za reforme i rast za Moldaviju, kao i šesti dijalog o Instrumentu za Ukrajinu.

Na toj sednici generalni direktor Generalnog direktorata Evropske komisije za proširenje i istočno susedstvo Gert Jan Kopman informisace poslanike Evropskog parlamenta o trenutnom stanju sprovođenja relevantnih reformskih agendi i isplati sredstava EU.

Sve sednice održaće se u Briselu, objavljeno je na sajtu Evropskog parlamenta.