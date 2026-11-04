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Milica Đurđević Stamenkovski, koja je na nedavnim izborima nastupila na listi "Ujedinjena Srbija" koju je predvodio Aleksandar Vučić, žestoko je oplela po pojedinim članovima Srpske napredne stranke.

Poručila im je da prestanu da idu po emisijama i da se kriju od svog nerada time što hvale Vučića, jer, kako je rekla, misle da će ih to negde "preporučiti i zaštititi od mahinacija".

- Ja kažem, ljudi, prestanite više da izlazite u emisije i da se krijete od svog nerada time što ćete da hvalite Vučića, koji više ne može da živi od vas koji ga hvalite. Zato što ga ne hvalite vi što vi njega volite, nego zato što volite sebe, pa mislite da će vas to negde preporučiti i zaštititi u vašim mahinacijama, u vašoj bahatosti, u vašim malverzacijama, u svemu onome što ste činili - kritikovala je Đurđević Stamenkovski.

Nastavila je dalje u istom tonu.