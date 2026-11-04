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Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski rekla je "ako ste želeli stav naroda o uvođenju sanckija Rusiji, trebalo je to da kažete u kampanji, pa biste na osnovu broja glasova mogli da vidite koliko vas u tome narod podržava."

"Ali ne, pre izbora ste govorili da to nije tema i da Srbija neće menjati spoljnu politiku. Dva dana kasnije, na Svetu Petku, Srdanović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio referendum o sankcijama", kaže Đurđević Stamenkovski i dodaje:

"Upozoravali smo javnost da će rusofobija biti zvaničan kurs buduće Vlade, ukoliko na izborima pobedi politika Dinka Gruhonjića, repovi nekadašnjeg DOS-a i mreža nevladinih organizacija. Sam Gruhonjić je otvoreno kazao da se sa namerom izbegavalo izjašnjavanje po brojnim pitanjima, jer je cilj bio da se osvoji što više glasova, a kako je i sam priznao, većinska Srbija nije za sankcije, pa niko pre izbora nije smeo da joj saopšti da ih baš briga šta misli većinska Srbija.