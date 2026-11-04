ĐURĐEVIĆ STAMENKOVSKI: "Ako ste želeli stav naroda o uvođenju sanckija Rusiji, trebalo je to da kažete u kampanji"
Predsednica Srpske stranke Zavetnici Milica Đurđević Stamenkovski rekla je "ako ste želeli stav naroda o uvođenju sanckija Rusiji, trebalo je to da kažete u kampanji, pa biste na osnovu broja glasova mogli da vidite koliko vas u tome narod podržava."
"Ali ne, pre izbora ste govorili da to nije tema i da Srbija neće menjati spoljnu politiku. Dva dana kasnije, na Svetu Petku, Srdanović je u izjavi za Radio Slobodna Evropa najavio referendum o sankcijama", kaže Đurđević Stamenkovski i dodaje:
"Upozoravali smo javnost da će rusofobija biti zvaničan kurs buduće Vlade, ukoliko na izborima pobedi politika Dinka Gruhonjića, repovi nekadašnjeg DOS-a i mreža nevladinih organizacija. Sam Gruhonjić je otvoreno kazao da se sa namerom izbegavalo izjašnjavanje po brojnim pitanjima, jer je cilj bio da se osvoji što više glasova, a kako je i sam priznao, većinska Srbija nije za sankcije, pa niko pre izbora nije smeo da joj saopšti da ih baš briga šta misli većinska Srbija.
E, ta većinska Srbija, čije ste stavove dobro znali, ali ste ih svesno zaobilazili, nije vam dala blanko ček da u njeno ime odlučujete o onome što ste pred njom prećutali."