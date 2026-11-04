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Lider opozicije Aleksandar Vučić ocenio je da će pobeda demokrata na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zakomplikovati političku situaciju u toj zemlji, ali i međunarodne odnose, posebno zbog očekivanog produžetka sukoba na Bliskom istoku.

Vučić je rekao da očekuje da Izrael nastavi da širi svoju zonu uticaja i bezbednosnu zonu na teritoriji Sirije i Libana, kao i da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznikom, pojačaju napade na Iran.

Prema njegovoj oceni, takav razvoj događaja mogao bi da dovede do većeg broja žrtava i težih političkih posledica, ali i do rasta cena nafte i naftnih derivata.

Govoreći o rezultatima izbora u SAD, Vučić je rekao da veruje da će Donald Tramp prkosno prihvatiti poraz i nastaviti političku borbu.

- Verujem da će Tramp prkosno prihvatiti ovaj poraz, nastaviti da se bori i da će ovo biti najduža predsednička kampanja u istoriji - rekao je Vučić.

On je dodao da će svako ko u naredne dve godine potceni Trampa i pomisli da je politički poražen i izgubljen napraviti veliku grešku.

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