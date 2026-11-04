"KO POTCENI TRAMPA, NAPRAVIĆE VELIKU GREŠKU" Vučić o posledicama pobede demokrata na izborima u SAD: Očekuje jače napade na Iran i rast cena nafte
- Vučić ocenjuje da bi pobeda demokrata u SAD dodatno zakomplikovala odnose i produžila sukobe na Bliskom istoku
- Očekuje jače napade na Iran, širenje izraelske zone uticaja i rast cena nafte i derivata
Lider opozicije Aleksandar Vučić ocenio je da će pobeda demokrata na međuizborima u Sjedinjenim Američkim Državama dodatno zakomplikovati političku situaciju u toj zemlji, ali i međunarodne odnose, posebno zbog očekivanog produžetka sukoba na Bliskom istoku.
Vučić je rekao da očekuje da Izrael nastavi da širi svoju zonu uticaja i bezbednosnu zonu na teritoriji Sirije i Libana, kao i da Sjedinjene Američke Države, zajedno sa svojim saveznikom, pojačaju napade na Iran.
Prema njegovoj oceni, takav razvoj događaja mogao bi da dovede do većeg broja žrtava i težih političkih posledica, ali i do rasta cena nafte i naftnih derivata.
Govoreći o rezultatima izbora u SAD, Vučić je rekao da veruje da će Donald Tramp prkosno prihvatiti poraz i nastaviti političku borbu.
- Verujem da će Tramp prkosno prihvatiti ovaj poraz, nastaviti da se bori i da će ovo biti najduža predsednička kampanja u istoriji - rekao je Vučić.
On je dodao da će svako ko u naredne dve godine potceni Trampa i pomisli da je politički poražen i izgubljen napraviti veliku grešku.