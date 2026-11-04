Slušaj vest

Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.

Glavni urednik Dragan J. Vučićević će zajedno sa još nekoliko kolega iz Informera prisustvovati sednici.

Pre nekoliko dana Dragan J. Vučićević je rekao: 

- Ovde radi 330 ljudi, mlada firma sa prosekom od 35 godina, imamo 150 maloletne dece koja direktno žive od ove firme! I vi ćete to sve da ugasite samo zato što vam se ne sviđa naša uređivačka politika i što imamo stav?! Zato i nosim majicu Donalda Trampa, jer je on jedini svetski lider koji se stoički bori za slobodu medija. Apelujemo i na njega i njegovu administraciju! Molim vas, dragi gledaoci, širite istinu prijateljima i komšijama - ako nas gurnu u medijski mrak, onda će moći da rade šta god hoće!

ANS protest ispred REM-a Foto: Ilija Ilić

Ogroman broj ljudi ispred REM-a - tu su i Brnabić, Vučević, Gašić

Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu je Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.

Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.

Tu je i predsednik SNS Miloš Vučević.

- Ne mogu da kažem da očekujem ništa dobro, imajući u vidu sve što se dešavalo u Srbiji od 26. oktobra - rekao je Vućević.

Ne propustitePolitika"TUŽILAŠTVO MORA DA REAGUJE NA NAPADNUTU IMOVINU DRAGANA VUČIĆEVIĆA!" Antonijević ocenjuje: Ukoliko zažmurimo na ovo, upašćemo u ozbiljnu krizu!
djv.jpg
DruštvoVUČIĆEVIĆ: Izazvao sam saobraćajnu nesreću u Žarkovu, preuzimam svu odgovornost
xxxx01-beta-.jpg
PolitikaSRBIJA ĆE NASTAVITI DA POBEĐUJE Vučić: Naravno da su ljudi iz Užica patriote! Rektor Đokić vrši ozbiljna krivična dela! Pljačkaju, pa ruše državu
Screenshot 2025-07-10 183423.png
Politika"DRŽAVA MORA DA POHAPSI OVE KOJI PLANIRAJU NEREDE" Vučićević podsetio na slučaj iz doba JNA: Da li je neko pitao kako je neko snimio to što je Špegelj govorio?
Screenshot 2025-03-13 210436.png