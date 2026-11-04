ANS organizovala skup ispred REM-a: Veliki broj ljudi došao da pruži podršku (FOTO)
Novinari, medijski radnici i građani digli su glas protiv pokušaja gašenja medija.
Glavni urednik Dragan J. Vučićević će zajedno sa još nekoliko kolega iz Informera prisustvovati sednici.
Pre nekoliko dana Dragan J. Vučićević je rekao:
- Ovde radi 330 ljudi, mlada firma sa prosekom od 35 godina, imamo 150 maloletne dece koja direktno žive od ove firme! I vi ćete to sve da ugasite samo zato što vam se ne sviđa naša uređivačka politika i što imamo stav?! Zato i nosim majicu Donalda Trampa, jer je on jedini svetski lider koji se stoički bori za slobodu medija. Apelujemo i na njega i njegovu administraciju! Molim vas, dragi gledaoci, širite istinu prijateljima i komšijama - ako nas gurnu u medijski mrak, onda će moći da rade šta god hoće!
Ogroman broj ljudi ispred REM-a - tu su i Brnabić, Vučević, Gašić
Ogroman broj ljudi trenutno se nalazi ispred REM-a. Tu je Ana Brnabić, Miloš Vučević, Bratislav Gašić.
Redovna sednica Saveta Regulatornog tela za elektronske medije, koja će biti javna, zakazana je za danas u 11.00 časova.
Tu je i predsednik SNS Miloš Vučević.
- Ne mogu da kažem da očekujem ništa dobro, imajući u vidu sve što se dešavalo u Srbiji od 26. oktobra - rekao je Vućević.