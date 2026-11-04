- Ovde radi 330 ljudi, mlada firma sa prosekom od 35 godina, imamo 150 maloletne dece koja direktno žive od ove firme! I vi ćete to sve da ugasite samo zato što vam se ne sviđa naša uređivačka politika i što imamo stav?! Zato i nosim majicu Donalda Trampa, jer je on jedini svetski lider koji se stoički bori za slobodu medija. Apelujemo i na njega i njegovu administraciju! Molim vas, dragi gledaoci, širite istinu prijateljima i komšijama - ako nas gurnu u medijski mrak, onda će moći da rade šta god hoće!