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Lider opozicije Aleksandar Vučić obratio se javnosti preko TikToka gde je, između ostalog, govorio i o Informeru naglašivši da će pomenutoj televiziji pomoći i ako im ugase kanal.

- Informer je sada najvažnija tema. Po Nilsenu 7,71 gledanost juče, Informer defakto postaje najgledanija televizija i hoće da ga ugase direktno po nalogu Studenstske liste. Ne Šabić, ne preplašeni Smederevac. Direktno Studentska lista je naložila to da se ne bi čuo glas opozicije. To je direktan nalog iz EU i odande su mi rekli da je ranije u REM-u bilo 4:4, a sada je 8:0 - izjavio je lider opozicije.

Vučić je čestitao ljudima iz Informera i rekao da će im pomoći i ako im ugase kanal.

Čestitam ljudima iz Informera koji su pokazali da čast i dostojanstvo mogu da postoje. Pokazali su da biti čovek i imati principe je važnije od svega. Pokazali su to u vreme kada mnogi drugi nisu. Vrlo brzo ćemo krenuti u ozbiljne demonstracije protiv RTS. Informeru puna podrška i pomoći ćemo im i kada im ugase kanal. Naći ćemo načina da budu vidljivi. A sada je svima jasno da šta su ovi govorili o principima i vladavini prava je bila laž. Sve je bila laž, za 10 dana su nam uništili državu - kaže lider opozicije.