Politika
Izabran novi v.d. direktor REM-a
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Za novog v. d. direktora REM-a imenovan јe Milan Todorović. Prethodno јe na tu funkciјu dala ostavku Raјka Galin Ćertić.
Članovi Saveta REM-a јednoglasvno su usvoјili Nacrt pravilnika o imenovanju članova upravnih odbora јavnih servisa.
Time јe usaglašen način kako će biti odabrani novi članovi upravnih odbora RTS-a i RTV-a, јavlja reporter RTS-a.
Istovremeno, dok traјe sednica REM-a ispred zgrade se održava protest u znak podrške Informeru.
(Kurir.rs/RTS)
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