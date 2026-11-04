Slušaj vest

Treće osnovno tužilaštvo u Beogradu saopštilo je da je formiralo predmet kako bi proverilo sve okolnosti sinoćnjeng događaja na Aerodromu „Nikola Tesla“ u Beogradu, kada je avion kompanije „Air Serbia“, na letu JU134 za Moskvu, vraćen na aerodrom radi sprovođenja dodatnih bezbednosnih provera, kako bi utvrdilo da li se u radnjama bilo koga stiču obeležja krivičnog dela za koje se gonjenje preduzima po službenoj dužnosti iz nadležnsoti ovog tužilaštva.

Kako se navodi u saopštenju, dežurni javni tužilac Trećeg osnovngo javnog tužilaštva u Beogradu je sinoć u 20.26 časova, kontaktiran od strane policijskih službenika.

2697051

Let za Moskvu vraćen u Beograd Foto: Flight Radar

- Tom prilikom dežurnom javnom tužiocu je saopšteno da je zahtev za vraćanje aviona upućen nakon što je pregledom video-nadzora uočeno da je jedan od putnika prošao kroz prostor bezbednosne kontrole u pratnji službenika BIA, bez sprovođenja propisanog bezbednosnog pregleda. Istovremeno mu je predočeno da su, prema informacijama nadležnih službi, prethodno sprovedeni svi potrebni bezbednosni protokoli i provere, na osnovu kojih je odobreno poletanje aviona - navodi se u saopštenju tužilaštva.

Nakon što je Tužilaštvu danas dostavljena službena beleška policije, kako se dodaje, iz koje proizlazi da je prilikom prolaska jednog od putnika kroz bezbednosnu kontrolu aktiviran alarm, a da putnik nije podvrgnut dodatnom bezbednosnom pregledu, utvrđeno je da ove okolnosti nisu bile predočene dežurnom javnom tužiocu prilikom prvog obaveštavanja o događaju.

- Navedene činjenice, koje su od značaja za potpuno sagledavanje događaja, bile su razlog za nalaganje dodatnih provera radi utvrđivanja svih relevantnih okolnosti. Imajući u vidu navedeno, Treće osnovno javno tužilaštvo u Beogradu naložiće policijskim službenicima da pribave svu relevantnu dokumentaciju, snimke video-nadzora i obaveštenja od lica koja imaju saznanja o predmetnom događaju, radi potpunog i objektivnog utvrđivanja činjeničnog stanja - dodaje se u saopštenju tužilaštva.

Pitanja eventualnih nepravilnosti u sprovođenju propisanih aerodromskih bezbednosnih procedura, kao i odgovornosti lica zaduženih za njihovo sprovođenje, predmet su postupanja nadležnih organa i službi, u skladu sa njihovim zakonskim ovlašćenjima, navodi se u saopštenju.

O daljem postupanju Tužilaštvo će blagovremeno obavestiti javnost.