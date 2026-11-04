Politika
REM IZREKAO MERU ZABRANE EMITOVANJA INFORMER TV: Emisija "Jutro" suspendovana na 7 dana
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Savet REM-a izrekao je danas meru zabrane emitovanja informativne emisije "Jutro" na TV Informer u trajanju od sedam dana.
Ovoj meri zabrane mogle bi da podležu i emisije sličnog formata, a predsednik Saveta REM-a Stevan Smederevac rekao je da će pravni tim REM-a doneti odluku na koje se sadržaje mera konkretno odnosi.
Savet REM-a je na današnjoj redovnoj sednici izrekao dve mere zabrane za TV Prva - zabranu emitovanje "Vesti" na jedan dan i zabranu emitovanja Jutarnjeg programa u trajanju od pet dana.
(Kurir.rs/Tanjug)
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