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Aleksandar Vulin doputovao je u Moskvu odakle se oglasio nakon incidenta s letom Er Srbije, demantujući navode da je u prtljagu nosio novac i zlato i da je pobegao.

Vulin je istakao da je u Rusiju stigao radi unapred planiranih razgovora sa ruskim zvaničnicima o produženju gasnog aranžmana i ekonomskoj saradnji.

- Posle čitave noći iživljavanja nove vlasti. Evo, ja sam ipak u Moskvi. Ovo je bila noć laži. Ovo je bila noć nasilja. Ovo je bila noć u kojoj su govorili kako sam u jednom jedinom malom rancu u ručnom prtljagu nosio milione eura i desetine kilograma zlata. Ovo je bila noć u kojoj su pokazali koliko su destruktivni. Ovo je bila noć laži. Ovo je bila noć u kojoj su maltretirali više stotina ljudi u avionu zbog njihovih političkih potreba. Ovo je bila noć u kome su se njihove laži izlile ovaj put na mene. I naravno, nije stvarno dan u kome će se za svoje laži izvinuti - rekao je Vulin i dodao:

- Ja nisam nigde otišao. Ja nisam nigde pobegao. Uostalom, ovi koji tvituju to verovatno nemaju porodice, jer da imaju decu, znali bi da se bez dece nigdje ne može otići. Možeš da odeš na utakmicu, ali bez svojih sinova da živiš ne možeš, kao što ne možeš da živiš ni bez Srbije - rekao je Vulin.

On je otkrio zbog čega je doputovao u Moskvu.

- Ovde u Moskvi imat ću seriju sastanaka sa veoma važnim predstavnicima ruske države ruske privrede i svakog od njih ću moliti da bude blagonaklon prema Srbiji i svakog od njih ću moliti da produžimo gasni aranžman i svakog od njih ću moliti da vole Srbiju kao što su je uvek voleli. Ja nisam onaj što će da ode u Zagreb da pljuje po svojoj zemlji. Nisam onaj što će da ode u Brisel da pljuje po svojoj zemlji. Evo, ja sam u Moskvi i sve njihove laži o tome kako sam nosio nešto zabranjeno kako su me uhvatili u nečemu zbog čega su vratili avion sa dve stotine ljudi pale su u vodu. Još jedna laž i idemo dalje. Srbi, šta vam nije jasno - izjavio je Vulin na svom Instagramu.