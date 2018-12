ODALOVIĆ: Dobro je ako je neko pozvao Haradinaja da odustane...

BEOGRAD - Generalni sekretar Ministarstva spoljnih poslova Veljko Odalović rekao je jutros da bi voleo da je vest iz Prištine, da neće biti novih mera protiv Beograda, produkt angažovanja mentora i sponzora Ramuša Haradinaja.

Odalović je rekao da Haradinaju nije trebalo dozvoliti egzibicionizam koji sprovodi prema Srbima, ističući da se on igra vatrom. Ukazao je da je i sam Haradinaj ranije govorio da će činiti onako kako budu rekli Amerikanci i da on pokušava da dobije podršku za igru kojom se igra, a to je formiranje vojske.

"Ako je neko seo i shvatio šta to znači i pozvao ga da odustane, to je dobro", naglasio je Odalović.

Podsetio je da su mnogi prethodnih dana licitirali sa novim merama što je uznemirilo prvenstveno Srbe na Kosmetu. "Sve čine da bi uneli što više straha i nesigurnosti za Srbe na KiM", dodao je Odalović i naveo da su Srbi dobro organizovani i da šalju jasne poruke da će izdržati.

Kako je rekao, država Srbija ih neće ostaviti i dodaje da bi život tih ljudi trebalo da se vrati na stanje od pre 20 godina jer posle pogroma Srbi se osećaju nesigurno, ne znaju da li će im neko pleniti automobile ili da li će im dozvoliti da ulaze i izlaze sa KiM, ili uvesti neke mere koje se odnose na dinar...

Odalović je, osvrćući se na takse na srpske proizvode koje je uvela Priština, podsetio da je Unmik potpisnik Cefta sporazuma u ime Prištine i da se ta organizacija ponaša kao da je se to ne tiče.

On poručuje da to nije dobro i da bi problem bio drugačije percipiran da je Unmik rekao vlastima u Prištini da ne mogu da krše Cefta sporazum jer su ga oni potpisali.

Komentarišući najave u medijima o imenima koja će se naći pred Specijalnim sudom za zločine OVK, Odalović je rekao da su to ljudi za koje postoje ozbiljni dosijei o zločinima, komandanti takozvanih zona odgovornosti.

Grupa za utvrđivanje činjenica o zločinima predala je dokument tužilaštvu koji je oslikavao komandnu strukturu OVK i njihovu vezu sa zločinima, dodao je Odalović.

(Kurir.rs/Tanjug/RTS/Foto: Dado Đilas)

Kurir

Autor: Kurir