ISPOVEST IVANA GAVRILOVIĆA KAKO JE PREŽIVEO SPISAK ZA LIKVIDACIJU ZBOG VEZE SA MARIJOM MILOŠEVIĆ! Moja priča je za nauk! Da mi je samo neko rekao Beži, mali, to je ćerka predsednika, NIKAD JE NE BIH NAZVAO!

Misterije - Popularni pevač devedesetih bio je jedan od ljudi čije je uklanjanje zahtevano iz vrha države, dok supruga lidera SPO smatra da je i ona bila na listi i to po naređenju Mire Marković i Slobodana Miloševića

Presude bivšim pripadnicima Državne bezbednosti za ubistvo novinara Slavka Ćuruvije na ukupno 100 godina robije, zločin na Ibarskoj magistrali, kao i dugački spiskovi DB za smaknuća nepodobnih po nalogu vrha države, a koje je juče ekskluzivno objavio Kurir, dokazale su umešanost tajnih službi u brojne zločine.

Nekadašnji moćnici iz devedesetih godina prošlog veka do tančina su razradili sisteme i metode „operativne obrade“, praćenja, prisluškivanja, snimanja i na kraju hapšenja ili likvidacija i tako uklanjali nepodobne koji su predstavljali pretnju za tadašnji režim. Koliko su bili spremni da idu daleko, pokazuje da se na monstruoznoj listi, u koju je Kurir imao uvid, našlo više od 80 ljudi, a među brojnim političarima i javnim ličnostima, našao se i pevač Ivan Gavrilović, koji je svojevremeno bio u vezi s Marijom Milošević, ćerkom tadašnjeg predsednika Srbije Slobodana Miloševića.

Lude devedesete

- Devedesete godine bile su veoma opasne i promenile su mi život. Našao sam se na mestu na kome nije trebalo da budem. Godine prolaze, neko veruje, neko ne veruje, ali je važno da mi je glava na ramenima i za to mogu samo da zahvalim bogu, ali vreme je zaista bilo opasno - priča Gavrilović i dodaje:

Bili u ljubavnoj vezi... Ivan Gavrilović i Marija Milošević foto: Printscreen YouTube, Kurir TV

- U to vreme nisam osećao nikakvu opasnost, putovao sam po svetu, više sam bio u inostranstvu i avionu nego ovde. Išao sam u Ameriku, Australiju, Afriku, ceo Zapad sam obišao. Nisam tražio ništa, nikakav novac, nije mi ništa bilo potrebno da budem popularniji, a desila se i ta zaljubljenost i veza sa Marijom. Verovatno je to bilo sumnjivo, a kasnije sam trpeo razne pritiske i imao probleme, pa sam morao i da prekinem karijeru.

Gavrilović navodi da su neretko pokušavali da ga ispitaju kroz sasvim uobičajene razgovore.



- Pitaju me „kako je preko, putuješ“, ja im kažem „lepo je“. Šta sam znao, klinac od 23 godine, politika me nije zanimala. Verovatno je neko procenio, ko je ovaj mali, ofarban u plavo, putuje u inostranstvo, možda su mislili da sam neki špijun. Nisam mislio da mogu bilo koga da ugrozim. Meni je krivo što mi neko nije rekao „beži, mali, nije ti ovde mesto, to je ćerka predsednika, najlepši si na estradi, lepo pevaš, imaš zelene okice, ajde se skloni“. I ja bih otišao i ne bih je nikad pozvao, moja priča može da bude nauk generacijama - otkrio nam je pevač.

Božović: Ne bih o tome

Naš sagovornik tvrdi da u to vreme nije imao nikakve poverljive informacije.

- Nisam se mnogo mešao, niti ulazio u taj establišment. To druženje i njena ljubav su mi umalo došli glave, ali nikoga ne krivim, ponajmanje nju, to su sve drugi procenili. Dobro je što ste ovo napisali i objavili, da se zna da ja ništa od toga nisam hteo, nego se desilo i postalo moj najveći problem - kazao nam je Ivan.

foto: EPA

Radoman Božović, nekadašnji premijer Srbije, kazao je za Kurir da nije u prilici da govori o tome da je bio na listi DB za likvidaciju.

- Nisam u Beogradu i o tako ozbiljnoj temi ne mogu telefonski da govorim. Nemojte molim vas.

Danica Drašković, supruga lidera SPO Vuka Draškovića, koji se nekoliko puta našao na meti napada DB, kaže za Kurir da nema sumnje da su bili na listi DB za odstrel, o čemu jasno svedoči, kako ističe, i slučaj na Ibarskoj magistrali.

Dana: Krivi Mira i Sloba

foto: Damir Dervišagić

- Sigurna sam da smo Vuk i ja, i čitava moja porodica, i svi istaknuti članovi SPO bili na tom spisku. O tome postoje i svedočenja u sudskim spisima - svedok-saradnik Dejan Milenković Bagzi je na suđenju „zemunskom klanu“ rekao da mu je Dušan Spasojević tražio da me ubiju otrovom, šrafcigerom na ulici. Stave jak otrov na šrafciger, nabodu vas i gotovo. To je neki bugarski model.

Upitana zbog čega su bili na spisku za likvidiranje, ona odgovara da je razlog

isti kao i u ostalim slučajevima:

- A, to je zbog nezadovoljstva Mire Marković i Slobodana Miloševića i(li) njihovih ličnih sukoba.

Advokat Toma Fila SVE JE OVDE SULUDO foto: Dragan Kadić Advokat Toma Fila smatra da je sve u vezi sa slučajem i presudom u slučaju Slavka Ćuruvije suludo:

- Kakva je to presuda ako se ne znaju izvršioci i nalogodavci, a znaju se podstrekači. Videćemo kako će dalje teći postupak, jer su advokati odbrane, koji tvrde da odluka nije doneta na osnovu dokaza i da je to bilo suđenje RDB, ozbiljni ljudi.

Ubistvo Ćuruvije KONAČNO PRESUDA foto: Dragan Kadić, Kurir Arhiva, EPA Specijalni sud u Beogradu osudio je četvoricu nekadašnjih pripadnika DB na ukupno 100 godina zatvora zbog ubistva novinara Slavka Ćuruvije u aprilu 1999.

Radomir Marković, nekadašnji načelnik RDB, zbog podstrekivanja na ubistvo i Milan Radonjić, bivši načelnik beogradskog centra DB, zbog saizvršilaštva u ubistvu, osuđeni na po 30 godina

Pripadnici DB Ratko Romić i Miroslav Kurak, koji je u bekstvu, kažnjeni su sa po 20 godina zbog saizvršilaštva u ubistvu

Nalogodavac i izvršilac zločina ostali su nepoznati

