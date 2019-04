VUČIĆ O NAPADIMA NA NJEGA I NJEGOVU PORODICU: Kada su doveli narkodilera da svedoči, mislim da to sve govori! Srbiji je jasno ko se obogatio na grbači naroda i ko je taj koji radi protiv naroda!

PEKING - Predsednik Srbije Aleksandar Vučić izjavio je danas da napadi na njega i njegovu porodicu više govore o onima koji ga napadaju, nego o njemu, i izrazio uverenje da građani prepoznaju ko se bori za narod, što mu je, kako kaže, i najvažnije.

"Toliko je svečan današnji dan, da ne bih da ga kvarim sa narkodilerima, ni sa kriminalcima različitih vrsta. Neka oni rade svoj posao, mi ćemo svoj, a na kraju narod uvek da svoj sud", rekao je Vučić novinarima u Pekingu, odgovarajući na pitanje - kako komentariše svedočenje "izbačenog člana SNS, koji je glavna zvezda u NIN-u samo zato što je napao Andreja Vučića".

foto: TANJUG/ DIMITRIJE GOLL

Na dodatno pitanje nije li uslov da neko bude sagovornik NIN-a taj da "mrzi Vučića", predsednik je rekao da je to samo jedan od uslova, te da ima i drugih

"Kada su doveli narkodilera da svedoči, mislim da i to sve govori. Samo neka rade svoj posao, neka napadaju. Mislim da ljudi u Srbiji mere rezulate, da vide dobro i razumeju odlično i da je svima sve jasno i ko se obogatio na grbači naroda a i ko je taj koji radio protiv naroda, a ko je taj ko se bori za narod, a ne za sebe, to je za mene najvažnije", rekao je on.

