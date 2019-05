DAČIĆ ZA RUSKE VESTI NIJE OĆUTAO NI NA JEDNU TEMU: Srbi mrze Klintonove zbog bombardovanja!

BEOGRAD - Prvi potpredsednik Vlade i ministar spoljnih poslova Ivica Dačić u intervjuu za ruske Vesti govorio je o pritiscima sa zapada, NATO agresiji i kosovskom pitanju...

- Ove godine slavimo 140 godina od otvaranja prve ambasade Srbije u carskoj Rusiji, a prošle godine obeležili smo 180 godina od uspostavljanja diplomatskih odnosa. Kao što vidite, naše zemlje su vezane dugom istorijom, a prijateljstvo Rusije i Srbije već je tradicija. Sada su naši odnosi na nivou strateškog partnerstva. Zato Srbija nikada nije uvela i neće nametati sankcije ili bilo kakve restriktivne mere protiv Ruske Federacije, uprkos činjenici da je pod velikim pritiskom. Srbija pokušava da postane članica Evropske unije, ali to ne znači da treba zaboraviti na tradicionalne odnose sa prijateljima kao što je Rusija. Moramo braniti naše nacionalne i državne interese, a Moskva nam u tome svakako pomaže. Pored toga, to nam pomaže da održimo teritorijalni integritet u kosovskom pitanju. Blago rečeno, bilo bi veoma pogrešno nametati sankcije nakon zapadnih zemalja - rekao je Dačić na pitanje o odnosima Srbije i Rusije i eventualnom uvođenju sankcija Moskvi koje Zapad traži.

foto: Zorana Jevtić



RV: Nedavno je kosovski lider Hašim Tači rekao da bi sporazum o normalizaciji odnosa sa Beogradom mogao biti potpisan već 2019. godine. Istovremeno, nema vidljivog pomaka. Kakve je ustupke Srbija spremna da učini u ovom pitanju?



- Kosovo je jednostrano proglasilo nezavisnost, bez saglasnosti Beograda. Kosovo nije imalo pravo na to, jer nije bilo predmet federacije bivše Jugoslavije i nakon raspada Jugoslavije nisu postojali. Iz iskustva SSSR, znate da se Sovjetski Savez raspao u federalne republike koje su bile deo njega. Kosovo je bilo deo Srbije, i to je ostalo. Neke zapadne zemlje podržale su poziciju Kosova, ohrabrile separatizam albanske manjine u pokušaju da proglase nezavisnost. Istovremeno, Kosovo je mesto gde je nastala srpska država, prva srpska prestonica, srpska patrijaršija, pravoslavni srpski manastiri koji su zaštićeni od strane UNESCO.

Vekovima su Srbi proterivani sa tih prostora, uključujući i vreme otomanske ere. Trenutni etnički sastav pokrajine Kosovo i Metohija rezultat je dugogodišnjeg etničkog čišćenja. Prošlo je 11 godina od jednostranog proglašenja nezavisnosti, Kosovo nije uspelo da se postavi kao nezavisna država. Oni nisu postali članovi UN-a, OEBS-a, Saveta Evrope. Pet zemalja EU ih ne priznaje.



RV: Da li se razmatra scenario razmene teritorija između Beograda i Prištine, o čemu je mnogo pisano u medijima?



- Od samog početka smo rekli da je nemoguće rešiti problem Kosova bez sporazuma između Beograda i Prištine. Međutim, Priština veruje da sporazum između nas podrazumeva samo naše priznanje Kosova. Apsolutno se ne slažemo s tim i nikada to nećemo učiniti. Ako žele kompromis, spremni smo za razgovor. Jedan od scenarija znači ono što ste spomenuli (razmena teritorija). To se još nije dogodilo, jer je Kosovo nametnulo carine na robu iz Srbije i Bosne i Hercegovine, nakon čega je Srbija zaustavila dijalog. Kažu da će se dijalog nastaviti samo ako Srbija prizna njihovu nezavisnost. To se neće desiti. Sada čekamo da ukinu carine, onda možemo nastaviti pregovore. Mi stalno informišemo Rusiju o tome šta se dešava, postoje konsultacije između naših predsednika. Vladimir Putin i Aleksandar Vučić sastali su se 26. aprila u Pekingu na forumu i razgovarali o ovom pitanju. 29. aprila, predsednik Vučić je bio u Berlinu na poziv Angele Merkel i Emanuela Makrona. Pošto je dijalog sada zaustavljen, zaključenje sporazuma pre kraja godine moguće je samo ako Priština pokaže da želi kompromis.

RV: Pre 20 godina počela je invazija na Jugoslaviju zemalja NATO. Koliko su sada sveža sećanja na to?



- Ove godine se sećamo 20. godišnjice početka NATO agresije. To nazivamo upravo agresijom, jer Savet bezbednosti UN nije donelo odluku. Ti je bio presedan. Prvi put u modernoj istoriji, vojna organizacija je napala suverenu zemlju bez odluke Saveta bezbednosti. NATO bombe su ubile mnogo civila. Bombardovali su bolnice, stambene zgrade, mostove, vozove, poginulo je mnogo dece. Ovi zločini se ne mogu zaboraviti. Naš narod ovo smatra zločinom protiv Jugoslavije - Srbije i Crne Gore, uprkos činjenici da je u Srbiji bilo više akcija. I šteta je što niko za to nije odgovarao za to. Rekli su da ti događaji nisu odgovornost međunarodnih sudova. Posledice se još uvek osećaju, ali moramo živeti s tim i sarađivati sa zemljama koje su nas bombardovale.

RV: Kako to utiče na odnose Beograda sa zapadnim partnerima?



- Mi sarađujemo sa NATO, ali nikada nećemo zaboraviti šta se dogodilo. Posebno ne smemo zaboraviti da je ishod njihovih postupaka bio proglašenje nezavisnosti Kosova. To sugeriše da je postojala sprega između američke i britanske administracije. Iako su druge evropske zemlje na to reagovale pogrešno, na primer, Nemačka i Francuska.

Srbi su bili veoma srećni kada je Donald Tramp pobedio na izborima. Srbi mrze porodicu Klinton zbog bombardovanja. Kada je počelo bombardovanje, Klinton, Madlen Olbrajt (bivši američki državni sekretar) i Toni Bler (bivši premijer Velike Britanije) lažno su opravdali početak agresije zločinima srpskih snaga i srpske policije, koji nisu dokazani u međunarodnim sudovima, čak ni u Međunarodnom sudu u Hagu. Događaji u Račku bili su direktni uzrok početka bombardovanja.

Oni su licemerno nazvali ovu akciju "Milosrdni anđeo". Intervencija je nazvana "humanitarna" zbog zločina počinjenih nad Albancima. Posledice ovih događaja: 400 hiljada Srba je nekada živelo tamo, a sada samo 100 hiljada, a posle 1999. godine, 300 hiljada Srba je napustilo ove teritorije, i niko ne kaže da se tamo vraća. To je tada bilo stanje međunarodnih odnosa. Da su bili malo drugačiji, možda bi i rezultat drugačiji. Zahvalni smo Ruskoj Federaciji na pomoći koju je pružila, ali da je Putin tada bio predsednik, ne bi se usudili da nas bombarduju. Mislim da bi Rusija zauzela drugačiji stav.

O zoni slobodne trgovine

Srbija pregovara o stvaranju zone slobodne trgovine. Kada će biti potpisan sporazum o slobodnoj trgovini? - Pregovori o sporazumu o slobodnoj trgovini su skoro gotovi. Sporazum bi trebalo da bude potpisan na jesenjem sastanku premijera zemalja članica EAEU. Već smo imali neke sporazume o slobodnoj trgovini sa nekim članovima EEU, tako da je sve što smo morali da uradimo bilo da se složimo na nivou cele unije.

RV: Kosovo nije postiglo puno svetsko priznanje. Ipak, ono je već postalo član različitih međunarodnih sportskih organizacija. Da li Beograd pokušava da utiče na ovu situaciju?



- Više puta smo razgovarali o ovoj temi sa međunarodnim sportskim organizacijama, koje, kada prihvataju Kosovo, ne poštuju sva pravila koja su zapisana u njihovim poveljama. Statut UEFA navodi da samo države mogu postati članice ove organizacije, a Kosovo je postalo član UEFA, uprkos činjenici da to nije država. Želimo ista pravila za Kosovo kao i za druge države. Veoma smo zahvalni Rusiji i drugim zemljama koje nam pomažu u međunarodnim organizacijama da Kosovo ne postane njihov član, kako bi se poštovala povelja međunarodnih organizacija. Mi to ne odobravamo. Oni nemaju svoje “državne” simbole - himnu, zastavu, itd. U Evropskoj uniji, naziv "Kosovo" je obeležen zvezdicom, a u sportskim federacijama on se jednostavno pojavljuje kao Kosovo, kao i Ruska Federacija, Srbija i bilo koja druga država. Ovo izaziva turbulencije i probleme sa zemljama koje nisu priznale Kosovo. To je i za nas veliki problem, jer ne znamo kako da se ponašamo kada se na sportskim događajima moramo sastati sa Kosovom, jer ih na taj način zapravo prepoznajemo kao zemlju, ali to se ne bi trebalo desiti.



(Kurir.rs/Vesti)

Kurir