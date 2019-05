MA KO PITA ZVIZDIĆA: Dačić bez pardona skresao sve što misli! (VIDEO)

BEOGRAD - Ko pita Zvizdića... Šef srpske diplomatije Ivica Dačić nije mogao da oćuti pa je jasno, glasno i bez pardona skresao u brk sve sto misli o minulom samitu u Berlinu!

I ko je bio tamo i da li je trebalo ili nije da bude... I ko čačka i ko se meša...

Podsetimo, Dačić je juče rekao da je izjava predsedavajućeg Saveta ministara BiH Denisa Zvizdića da bi promena granica značila otvaranje Pandorine kutije, besmislena i smešna, navodeći da je Pandorina kutija otvorena priznanjem Kosova i da BiH niko ne pita kako će se to pitanje rešiti.

"Bas nas briga šta oni misle, ko njih pita kako će se rešiti pitanje Beograda i Prištine, ko su oni da o tome daju bilo kakav stav", rekao je Dačić.

On je ocenio da oni ni ne treba da budu prisutni kada se razgovara o KiM, i podsetio da se Beograd nije mešao u to kako će se rešiti spor Atine i Skoplja.

''Oni što hoće da budu veliki, neka čekaju, mislim da nisu dovoljno veliki da se o tome pitaju'', rekao je Dačić.

"Pa što se čačkate? Kakav je to način, mislite da možete nas da udarate po glavi koliko hoćete, a da je važno da to ne važi za vas? To su besmislene i smešne izjave", poručio je Dačić.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir