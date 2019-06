NOVI DETALJI U SLUČAJU JUTKA: Milutinu Jeličiću vraćaju mandat u Skupštini opštine Brus?

Bivšem predsedniku opštine Brus Milutinu Jeličiću Jutki, osumnjičenom za seksualno uznemiravanje, na današnjoj sednici Skupštine opštine mogao bi da bude vraćen odbornički mandat.

Vraćanje mandata Jutki biće tačka dnevnog reda sednice lokalne skupštine i da je odluku o potvrđivanju mandata potpisao predsednik Skupštine opštine Miroslav Panić, piše beogradski list Blic.

Jeličić je, nakon što je izabran za predsednika opštine, vratio odbornički mandat. Međutim, ako bi mu se taj mandat sada vratio, on bi ponovo mogao da se kandiduje za predsednika opštine.

Marija Lukić, koja je protiv Jutke pokrenula sudski postupak za polno uznemiravanje, kazala je da je ta situacija apsurdna.

- Sve je ovo apsurdno, uostalom kao i sve do sada. Ne mogu da verujem na šta je Jeličić sve spreman, ali ne samo on, već i predsednik SO Miroslav Panić koji radi sve kako mu Jutka kaže - kazala je Lukić za "Blic".

(Kurir.rs/Blic)

POGLEDAJTE BONUS VIDEO:

Kurir