BORISOV POGREŠNO INTERPRETIRAN, NESPORAZUM OKO IZJAVE O KOSOVU JE REŠEN: Dačić o bugarskom predsedniku

Ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić izjavio je danas, posle sastanka s bugarskom koleginicom Ekatarinom Zaharijevom, da je nesporazum oko izjave premijera Bojka Borisova o Kosovu rešen i da je bugarski premijer bio "pogrešno interpretiran", saopštilo je MSP Srbije.

"Ustanovili smo (...) da je očigledno došlo do pogrešne interpretacije izjave Borisova. Naime, iz onoga ono što je objavljeno u našim medijima se moglo zaključiti da Bugarska upozorava (novoizabranog šefa evropske diplomatije Žozepa) Borela da mora da poštuje stav EU o tome da je Kosovo nezavisno. To je za našu stranu veoma sporna izjava. EU nije utvrdila da je Kosovo nezavisno i to nije jedinstven stav EU, čak EU statusno neutralno označava Kosovo sa zvezdicom i fusnotom u svojim dokumentima", rekao je Dačić posle sastanka šefova diplomatija članica OEBS u Slovačkoj.

Kako je naveo, suština izjave Borisova je da je on odgovarao na pitanje o eventualnoj Borelovoj pristrasnosti, budući da Španija nije priznala Kosovo, i rekao da će španski diplomata uvažavati i stavove zemalja koje jesu priznale samoproglašenu nezavisnost Kosova.

Šef srpske diplomatije je naveo da to "suštinski menja ono što je preneto" i da misli da je situacija raščišćena i da je to važno za srpsko-bugarske odnose.

"Želimo dobre, prijateljske, savezničke i strateške odnose sa Bugarskom jer smatramo da je to u interesu oba naroda i države", rekao je Dačić.

Prema Dačiću, i u Bugarskoj su postojale različite interpretacije i Sofija "nije shvatila" na šta je on imao primedbe, a, kako je naveo, celoj zbrci nije pomogao ni kosovski premijer Ramuš Haradinaj.

"Očigledno je da i u Bugarskoj nisu shvatili na šta sam ja imao primedbe kad sam govorio, mislili su da ja napadam Borisova zbog onoga kako je zaista rekao, a ne zbog interpretacije u našim medijima. Posebno je dolilo ulje na vatru što je Haradinaj podržao što je rekao Borisov, i ispalo je da je Bugarska stala na stranu Kosova", rekao je srpski ministar.

Dačić se u razgovoru zahvalio Bugarskoj na podršci evrointegracijama Srbije.

(Kurir.rs/Beta)

