NISAM POZVANA I NEĆU IĆI U POTOČARE NA GODIŠNJICU SREBRENICE: Brnabićeva podsetila da niko nije odgovarao za napad na Vučića!

Predsednica vlade Ana Brnabić izjavila je danas da nije pozvana u Potočare i da neće ići na obeležavanje godišnjice zločina u Srebrenici i istakla da činjenica da još niko nije odgovarao za napad na predsednika Srbije Aleksandra Vučića u Potočarima ne šalje dobru poruku.

"Svakako ne daje dobru poruku ni to što je predsednik Aleksandar Vučić, tada kao predsednik vlade, za 20. godišnjicu od ovog užasnog zločina bio u Potočarima, gde je bio napadnut, životno ugoržen, a do dana današnjeg niko nije odgovarao za taj napad. Mislim da ni to nije dobra poruka za regionalnu saradnju", izjavila je premijerka Brnabić, upitana da li će ona ili neko iz državnog vrha Srbije prisustvovati komemoraciji u Potočarima.

На Самиту Процеса сарадње у Југоисточној Европи. Европска перспектива и јачање регионалне сарадње важни су за будућност. Боља економска, привредна и инфраструктурна повезаност унапређују квалитет живота свих грађана региона. pic.twitter.com/gHib6Ktpbw — Aна Брнабић (@SerbianPM) July 9, 2019

Uputila je najdublje saučešće svim porodicama svih žrtava sukoba u Bosni i Hercegovini.

Prema njenim rečima, ona je spremna da uradi sve što je neophodno kako bi region postao bolje i stabilnije mesto za život.

"Ako se stalno vraćamo na jedne iste nesporazume među nama, neslaganja, prošlost, a ne gledamo u budućnost, onda ni region neće biti nikako drugačiji nego što je bio u prošlosti. Mislim da to nikome nije u interesu", rekla je Brnabić novinarima na Jahorini.

