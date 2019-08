DAČIĆ: Vrše pritisak i na nas i na zemlje koje povlače priznanje

Prvi potpredsednik Vlade Srbije i ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić kaže da su od početka briselskih razgovora 23 zemlje priznale Kosovo, a da se Srbija zbog toga nije bunila.

Kako objašnjava, "nije nam bilo pravo ali oni su u to vreme došli do većine u Ujedinjenim nacijama". Ali, kako primećuje, na drugoj se strani konstantno vrši pritisak na Srbiju da ne lobira za povlačenje priznanja, ali pritisak trpe i zemlje koje se za to odluče.

"Ja sam bio u Togou i razgovarao sa predsednikom i bio je ministar. Ja sam se u međuvremenu sprijateljio sa svim tim ljudima i predsednik objašnjava kako on nije za separatizam i onda je tu ministar sa kojim smo zajedno koji kaže meni: 'E ti si me ubedio da priznam, sad ti reši ovo'. Međutim, prošlo je nekoliko meseci, oni su još na Vidovdan doneli notu, datirali notu da povlače priznanje, ali su me molili da ne objavljujemo do avgusta da ne bi oni bili u nezgodnoj situaciji, jer su se vršili pritisci''.

I onda je, kaže, upoznao prištinskog predsednika i američkog ambasadora koji mu je rekao da to nije dobra odluka.

foto: Tanjug/Tanja Valič

"To je nešto sa čim se suočavamo svakoga dana. A sada se oni bune kada mi radimo na tome da to spustimo ispred pedeset odsto. Ja sam to hteo da objavim već tog dana kada sam doneo notu ali tog dana je već Kvinta bila objavila neko saopštenje da se oni pozivaju da Kosovo ukine takse, a mi da prestanemo da lobiramo", ponovio je Dačić, uz napomenu da bi bilo provociranje da je objavio tog dana da je Togo povukao priznanje.

Komentarišući kontradiktorne naslove u medijima o odnosu sa Amerikom i s njihovom podrškom Kosovu, konkretno to što su SAD poručile da će priznati Srbiju kao saveznika Amerike ukoliko Srbija prizna Kosovo, ministar objašnjava: "Nije to neka spektakularna vest, to bi trebalo da je normalna vest i ja sam zato i Amerikancima govorio da treba da bude češća njihova komunikacija sa našim najvišim predstavnicima. Pompeo se sretao sa Tačijem i Haradinajem kad je bio šef CIE. Bela kuća se veoma razlikuje u odnosu na Stejt department kada je reč o stavu o Kosovu".

Dačić objašnjava da su u Stejt departmentu predstavnici takozvane, kako oni kažu, duboke države odnosno establišmenta koji godinama radi na tu temu i oni, dodaje, sve najgore govore i o svom predsedniku. "Kad je reč o tome treba biti jasan i precizan, u čemu se pozicija Amerike promenila? Ona se promenila u tome da se dijalog i dalje vodi jer se ranije o tome nije razgovaralo", navodi šef sprske diplomatije.

Kada je reč o izborima i očekivanjima nekakvih promena nakon izbora u SAD-a, Dačić smatra da je to potreba da se kosovsko pitanje što pre reši radi njihovih ličnih interesa.

Očekuje li promene u tom smislu nakon izbora u SAD, na to pitanje Dačić poručuje da najpre treba završiti pitanje Kosova, odnosno pre nego što počnu predsednički izbori, jer bi, kako navodi, ako budu imali dobar rezultat to bilo dobro i za Trampa u predsedničkim izborima.

"To je neko vreme do možda sledeće godine", prognozira Dačić.

Kaže i da za sve što radimo imamo podršku dela administracije u Beloj kući, onog dela koji želi kompromisno rešenje i podržava predloge za kompromis.

To je, ocenjuje, veliki iskorak, a dali će oni sada da pritisnu ili ne, to ćemo, poručuje, tek da vidimo.

"Ali, i Dejton kad je bio donetn on je bio spremljen mnogo pre", primećuje.

