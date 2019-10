ČOVIĆ O FORMIRANJU VLADE NA KIM: Svaki Srbin koji ode na razgovore sa Kurtijem, a nije član Srpske liste, priznaje nezavisnost Kosova

Bivši šef Koordinacionog tela za KiM Nebojša Čović smatra da neće biti lako formiranje vlade na KiM i očekuje da će to biti koalicija pokreta Samoopredeljenje i Demokartskog saveza Kosova, koje predvode Aljbin Kurti i Isa Mustafe.

"Biće dosta komplikovano formirati vladu. Očekujem da će to biti koalicija Kurtija i Ise Mustafe. Nisam siguran da će biti završeno do početka decembra, ali to ne zavisi samo od njih, već od međunarodnih mentora", rekao je Čović.

Podseća da od 120 mandata u skupštini, Kurti ima 30 mandata, Isa Mustafa 29, Hašim Tači 20 mandata, Ramuš Haradinaj 13.

Naglašava da Kurti nije "uprljao ruke u ratu", nije učestvovao u ratnim sukobima i nema organizovani kriminal iza sebe, kao mnogi prištinski političari.

Podseća da je Kurti u predizbornoj kampanji obećao da će da se obračuna sa organizovanim kriminalom, ali da mora da se obračuna i sa ratnim zločincima.

Upitan da prokomentariše izjavu Kurtija da će ukoliko bude premijer u kosovskoj vladi biti jedno ministarsko mesto za srpsku zajednicu, ali da on ne mora da bude iz Srpske liste, Čović kaže da Kurtiju treba dati šansu da se pokaže kakav je demokrata i da on ne može da bira Srbe sa kojima će razgovarati.

"Svaki Srbin koji ode na razgovore sa Kurtijem, a nije sa Srpske liste koja je pobedila na izborima, time priznaje nezavisnost Kosova. Baš da vidimo koji su to Srbi", naglasio je on.

Za Kurtija još kaže da je nacionalista, da u predizbornoj kampanji, ali i posle izbora, nigde iza njegovih leđa nije se moglate zastavu tzv. Kosova, već Albanije.

"On ne krije da je zagovornik velike Albanije. Pravljenje velike Albanije izazvaće veliku nestabilnost u regionu", istakao je Čović i dodao da se međunarodna klima sada promenila i da SAD neće moći da "zavrću uši" kako hoće.

To što je lider Samoopredeljenja najavio da će proučiti 33 sporazuma koja su potpisana sa Beogradom, Čović kaže da i Beograd treba da ih prouči i da se vidi šta sve Priština do sada nije sprovela, a za šta je bila garant međunarodna zajednica.

(Kurir.rs/Tanjug)

Kurir