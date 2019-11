DRAGAN MARKOVIĆ PALMA SA AUSTRIJSKIM FUNKCIONEROM: Pozivam investitore da dođu i ulažu u Srbiju (FOTO)

Foto: Palma Plus

Predsednik Jedinstvene Srbije i Skupštine grada Jagodine i predsednik Poslaničke grupe srpsko - austrijskog prijateljstva u Skupštini Srbije Dragan Marković Palma razgovarao je danas u Beču sa predsednikom 11. Bečke opštine i funkcionerom Slobodarske partije Austrije Paulom Štadlerom.



"U organizaciji grada Jagodine, a o trošku donatora u Beču boravi 350 člana delegacija,u kojoj je 320 samohranih roditelja koji imaju od dvoje do šestoro dece sa teritorije grada Jagodine, a ostalo je privredno politički deo delegacije. Ove godine, marta meseca u Beč smo doveli 700 studenata, a dovodlili smo i privrednike i poljoprivrednike i lekare i medicinske sestre i vaspitače i zanatlije i to što mi radimo već 15 godina ne radi nIjedan grad u Srbiji. Zasto Beč, zato što je jedan od najlepših gradova Evrope, grad sa velikom istorijom i kulturom i grad u kome živi 150.000 Srba. U Beču studira najveći broj srpskih studenata u svetu van granica naše zemlje. Svi naši ljudi su prezadovoljni, nemaju nikakvih problema, kako u Beču, tako u celoj Austriji", rekao je Marković i dodao:

"Mi smo posetili 11. Bečku opštinu zato što u ovoj opštini,opštini Simering, Srbi su najbrojnija strana nacija. Pored toga ova opština je jedna od industrijski najrazvijenijih opština u Beču, gde radi mnogo svetskih kompanija poput Pora i Simensa. Vrata Srbije i Jagodine uvek su otvorena za austrijske investitore. Želim da kažem da Austrija nije samo Beč, kao što ni Srbija nije samo Beograd. Kao i vi u Austriji i mi u Srbiji se možemo pohvaliti da je Srbija poslednjih sedam godina decentralizovana zahvaljujući predsedniku Srbije Aleksandru Vučiću koji vodi računa o svim okruzima u Srbiji i zato se Srbija danas srazmerno izgrađuje. Srbija je danas, proporcionalno broju stanovnika, država u kojoj se otvorio najveći broj fabrika u Evropi u poslednjih šest godina. Srbija iz meseca u mesec ide napred. Srbiji danas raste rejting na svim ekonomskim svetskim listama. Srbija nikada nje bila popularnija u međunarodnim odnosima. Zato pozivamo austrijske inevstitore iz ove opštine, grada Beča i iz cele Austrije da dođu u Srbiju, otvore svoje fabrike, nova radna mesta i na taj način će imati na raspolaganju veliko istočno tržište sa kojim Srbija ima ugovore o slobodnoj trgovini, kao što je šlucaj sa Rusijom, Turskom i još sedam država ", naglasio je Marković.



Marković se osvrnuo i na stanje na Kosovu i Metohiji:



"Mi znamo da Austrija neće promeniti svoj stav o priznanju takozvanog nezavisnog Kosova, ali za nas je važno da Austrija podržava dijalog. Austrija je zemlja gde je sediste OEBS -a što je takođe veoma važno i za Srbiju, kao i za celi naš region. Austrija treba da zna da kosovski Albanci večito plasiraju laži: Primer za to je slučaj "Račak" zbog koga je bombardovana Srbija, a da nakon toga u svim optužnicama i presudama u Haškom tribunalu nigde se ne pominje Račak. Najsvežiji primer je takozvano jednonacionalno "trovanje" članica Centralne izborne komisije Kosova, nakon što su u Prištinu pristigle koverte sa glasovima iz Srbije. Kako to da su navodno zaraženi samo Albanci, a ne Srbi, a sede u istoj prostoriji. To bi isto bilo kao da su u Beču u izbornoj komisiji na predsedničkim izborima, kada su stigle koverte sa glasovima onih koji su glasali poštom, da su se "otrovali" samo članovi izborne komisije iz štaba Van Der Belena, a ne iz štaba Hofera. Molim vas da utičete da Austrija makar blago promeni svoj stav jer morate da znate da Albanci lažu",ocenio je predsednik Jedinstvene Srbije.

"Moram da kažem da ono što se dešavalo Srbiji kada je u pitanju bombardovanje 1999. godine i cela situacija oko Kosova i Metohije je strašno. Ja mislim da će istina o Kosovu kad tad izaći na videlo", rekao je predsednik 11.Bečke opštine Simering, Paul Štadler i dodao:

"U našoj opštini živi 105.000 ljudi i mi smo pre svega opština privrede i industrije. Ono što je specificno za ovu bečku opštinu je da je to prva opština u Austriji na čijem čelu je funkcioner Slobodarske partije Austrije. Mi smo pokrenuli saradnju sa Kinom, a već sledeće nedelje ja ću doci u Srbiju. Imaćemo razgovore sa jednom beogradskom opštinom o uspostavljanju saradnje, a doći ćemo i u Jagodinu. U našoj opštini živi veliki broj Srba i oni su odlični i kao ljudi i kao radnici. Ja sam vama gospodine Markoviću zahvalan što sam danas u Beču mogao da primim ovako visoku delegaciju i da počnemo saradnju na dobrobit naših građana".

Ministar u Pokrajinskoj Vladi Beča, Maksimilijan Kraft je rekao da su Srbi u Austriji uspeli da se integrišu u austrijsko drustvo, a da istovremeno sačuvaju svoj integritet i tradiciju.

Razgovorima u Beču prisustvovali su i jedini srpski poslaniku Skupštini Beča Nemanja Damjanović poreklom iz Kragujevca, inače poslanik Slobodarske partije Austrije, ambasador Srbije u Austriji Nebojsa Rodić, gradonačelnik Jagodine Ratko Stevanović, načelnik Pomoravskog okruga Goran Milosavljević, predsednik Gradskog odbora Srpske napredne stranke u Jagodini i odbornik Nikola Radosavljević, načelnik za prosvetu Pomoravskog okruga Života Starcević, kao i direktor Doma učenika u Jagodini Marko Maljković.

