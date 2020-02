ŠTA NA SVE OVO KAŽU TVOJ OTAC TOMISLAV, MAJKA SLOBODANKA I BRAT BRANISLAV? Bakarec za srce ujeo Sergeja Trifunovića

Nebojša Bakarec poslao je otvoreno pismo Sergeju Trifunoviću pod nazivom: Samouništenje ili spasenje, koje prenosimo u celosti:

Više puta do sada sam pokušao da vaspitno delujem na Vas, svojim pismima. U najboljoj nameri ukazaću Vam da ste na putu samouništenja. Neko bi se upitao zbog čega želim da Vam pomognem? Odgovor je - da bi pomogli najboljima, moramo pomoći i najgorima.

Nesvesni ste razornog uticaja nasilja i mržnje, koje širite kao zaraznu bolest, na nova pokolenja. Svoj "identitet“ gradite mržnjom i najprimitivnijim vređanjem žena (Ana Brnabić, Milica Đurđić, Maja Gojković, Ivana Vučićević, Olivera Jovićević, Gordana Uzelac, Ivana Žigić…) i svih drugih osoba koje ne misle kao vi.

Vređali ste tek rođeno dete Milice Đurđić i Ane Brnabić. Pokušali ste da zgazite samo biće majčinstva, nežnosti i roditeljstva. Do sada ste izvršili više od 50 krivičnih dela i prekršaja iz oblasti saobraćaja. Izazvali ste tri saobraćajne nesreće i povredili dvoje građana. Najmanje šest puta ste kažnjeni zbog vožnje u pijanom stanju. Pretposlednji put kada ste izazvali nesreću ustanovljen je kokain u vašoj krvi. Deset puta ste prekoračili brzinu. Četiri puta ste vozili i pored izrečene zabrane. Dva puta ste vozili bez vozačke dozvole. Još petnaestak puta ste napravili druge saobraćajne prekršaje (koristili ste telefon tokom vožnje, niste vezivali pojas, vozili ste motor bez kacige itd...).

U jednoj od tih prilika, kada ste bahato vozili, stradala je devojka od 20 godina, a pre neki dan i Srđan Sekulović, koga ste vređali i pretili mu. Oboma su nanete telesne povrede, kao posledica udesa koji ste Vi izazvali. Kada ste se letos bahatili po Dunavu Vašim luksuznim gliserom od 20.000 evra, bez dozvole, s Vama na gliseru je bio osuđivani ubica Igor R. koji je 2004. pištoljem ubio Isidoru I. (19 godina). Isti Vaš prijatelj je osumnjičen i za umešanost u ubistvo u Švedskoj, kao i za prenos novca od šverca narkotika.

Da li je u pitanju jedan od Vaših dilera? Vaš drugi prijatelj, Petar Vladulović, pesnicom u glavu udario je Kseniju Radovanović, a potom junački pobegao, dok ste Vi skrivali njegov identitet. Jedno Vaše druženje s Legijom, završilo se pucnjavom u klubu punom mladih. Vi ste bili uzrok te pucnjave. Na tu temu, Biljana Srbljanović, koja Vas odlično poznaje, je rekla :“smrdljivi, lažljivi Sergej, Legijin upišani ortak, (…) neoprani lažljivi Sergej (…) uvek je bio podmukli lažov (…) sa onim glupim osmehom i groznim zadahom da ne znaš gde da pobegneš (…) uvek je lagao, uvek i smrdeo, uvek se grebao za novac, obrok, piće (…) nikad se nije prao, uvek je varao kolege, uništavao predstave (… ) hvalio se prijateljstvom sa Ulemekom (…)“. Posle svake saobraćajne nesreće, čina nasilja i mržnje, Vi se malo posipate pepelom na Tviteru, pravite se nevešti, pravdate se ironijom i pravom na javnu reč, i izmišljate različita nezrela opravdanja (majstori u kući, hranjenje mačaka, niste znali, žurili ste…).

Šta na sve to kažu Vaš otac Tomislav, majka Slobodanka, brat Branislav, i članovi Političkog saveta Vaše stranke, Zoran Hamović, Milan Vlajčić, prof. dr Jelena Đorđević, Goran Marković i prof. dr Srbijanka Turajlić? Ovi poslednji su uvek puni moralnih pridika i pretnji neistomišljenicima, ali nikada do sada nisu rekli ni jednu reč kritike na Vaš račun. Očigledno Vas podržavaju u svemu što radite. Vaša stranka se zove „Pokret slobodnih građana“! Da li to znači punu slobodu Vama da činite zlodela nad građanima?

Čemu su Vas učili roditelji i na Fakultetu dramskih umetnosti, gde ste asistent u nastavi? Kao da Vas niko nije učio plemenitosti i pristojnosti, ljudskosti, odgovornosti, i tome kako da budete dobar čovek? Kada ćete početi da se ponašate kao ljudsko biće, a ne kao divlja zver, koja povređuje svet oko sebe? Da li postoji bilo šta što vam je sveto?

Vaša zlodela i Vaš profil ličnosti (zavisnik od psihoaktivnih supstanci, uživa u ponižavanju žena, patološki narcisodan i samozaljubljen, druži se s kriminalcima, ponavlja krivična dela, nesposoban za upravljanje vozilima, neoženjen, usamljen, neprijatno miriše, nepristojan, psuje, nepismen...) ukazuju na to da Vam je potrebna stručna pomoć.

Savetujem Vam da odete kod Vašeg izabranog lekara i da tražite uput za Institut za mentalno zdravlje, Palmotićeva 37, i Specijalnu bolnicu za bolesti zavisnosti, Teodora Drajzera 44, i da se tamo podvrgnete lečenju bolesti zavisnosti. Konstatujem da je kod Vas, prisutna teška ukrštena zavisnost od alkohola, narkotika, ali i interneta. Uz to očigledno ste zavisni od toga da vređate druge, i mnogo pogubnije, da činite saobraćajna krivična dela i prekršaje. To što ste za sada neosuđivani za posedovanje i konzumiranje teških droga, ne treba da Vas zavarava. Put na koji Vam ukazujem je put spasenja. Put na kome ste sada je put samouništenja. Nažalost, posledice Vaše autodestrukcije trpe građani kojima ste naneli telesne povrede, ali i sve one druge žrtve Vaše mržnje.

Ako ne krenete putem spasenja, završićete kao oni usamljeni ljudi, koji su u stan dovlačili otpad, držali mnoštvo izgladnelih mačaka, koji se nisu kupali. Ti nesrećnici su često nalaženi u stanju poodmaklog raspadanja, a jadne životinje nisu imale šta da jedu izuzev pokojnika (Vi tvrdite da držite mačke, ali to je verovatno samo bio izgovor kada ste izazvali pretposlednju saobraćajnu nesreću). Sve to, u slučaju da Vas narkotici ne dotuku pre toga, ili ukoliko ne poginete u saobraćajnoj nesreći. Setite se da imate 47 godina, da nemate ni kučeta, ni mačeta, ni roda, ni poroda. Nemate sa kim da podelite intimu, nemate sa kim da podelite bliskost. To je teško, ali to nije alibi da se ponašate kao demon. Učinite i sebi i društvu uslugu, priznajte da ste bolesni, i pristupite lečenju.

P.S. Imaćete vremena za lečenje, pošto ste odabrali da bojkotujete izbore.

*Autor je politički analitičar i član UO Fondacije SNS

kurir.rs/espreso

Kurir