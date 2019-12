NEBOJŠA BAKAREC O PREDSEDNIKU: Vučiću ti si lud…za Srbijom! Šaka jada što te zove ludakom je pokazala kako se pljačka

Politički analitičar i član UO Fondacije SNS Nebojša Bakarec napisao je otvoreno pismo povodom nedavnog komentara lidera Saveza za Srbiju Dragana Đilasa, koji je predsednika Aleksandra Vučića nazvao ludim. Otovoreno pismo prenosimo u celosti:

"Vučiću ti si lud… za Srbijom! Vučiću ti si lud što voliš Srbiju. Ova šaka jada što te zove ludakom je pokazala kako se vlada. Opljačkaj, izdaj, uništi, zgazi… Vučiću ti si im kriv što si živ. Do sada su ti pretili smrću na sto načina. A ti lud. Vučiću ti si dežurni krivac, obeleženi negativac. Oni su opljačkali Srbiju, a tebe bi na robiju. Vučiću ti si lud što imaš i voliš svoju porodicu. Sumnjiv si što voliš i štitiš svoju decu, suprugu, roditelje, brata… Onaj što je opljačkao Srbiju, tukao je suprugu i njene roditelje, pred svojom decom, pa je posle pet godina naterao nesrećnu ženu da tvrdi da je ona tukla njega, a da je on divan. Vučiću ti si krajnje sumnjiv što se posle 25 godina u politici, nisi obogatio. Ti nisi normalan. Onaj koji je opljačkao Srbiju i Beograd i stekao 600 miliona evra, od toga 100 miliona čistog profita, baveći se politikom 10 godina, taj je izgleda i normalan i nevin i zdravouman. On je sve suprotno od tebe.

foto: Printscreen/Tanjug

Vučiću ti si lud što želiš mir na Balkanu. Vučiću ti si lud što stvaraš jaku Srbiju. U doba ovih što te ludakom zovu, odoše i Crna Gora i Kosovo i Metohija. I bi pogrom na Kosmetu. Tako su oni jačali Srbiju. A ti si lud. Lud si što si pitom, i što im pružaš ruku pomirenja. Lud si što si tolerantan, što im ne sporiš proteste, što im nudiš dijalog o Kosovu, o izborima… Lud si što im nudiš poštene izbore, pod uslovima koje su sami propisali pre desetak godina. Vučiću ti si lud što radiš ko lud, da bi svima bilo bolje. Ti si lud i kriv što rastu plate i penzije.Ti si ludače kriv što se u Srbiji gradi na svakom koraku i što se ona razvija kao nikada do sada. Umberto Eko je rekao:„Ludaci i deca uvek govore istinu“. Herman Hese je rekao:„Mudrost se ne može saopštiti. Mudrost koju mudrac pokušava da saopšti, zvuči uvek kao ludost“. Johan Volfgang fon Gete je rekao:„Svaka smela ideja u početku izgleda kao ludost“. Eto zbog toga se ti činiš ludim, ovom što je na pošten način opljačkao Srbiju".

