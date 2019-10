NEBOJŠA BAKAREC U OTVORENOM PISMU MARKU BASTAĆU O VANDALIZMU, KNJIGAMA I TROTINETU: Znamo da Vi i Vaš šef Đilas ne čitate knjige! Spaljujete knjige i proganjate ljude... OBAVEZNO PROČITAJTE

"Znamo da Vi i Vaš šef Đilas ne čitate knjige, a sad znamo i zbog čega! Vi volite da spaljujete knjige. Da ste išta čitali, čuli bi barem za knjigu Reja Bredberija, "Farenhajat 451", negativnu utopiju, koja govori o nasilnicima poput Vas i Đilasa, koji proganjaju ljude i spaljuju knjige", napisao je politički analitičar i odbornik SNS u Skupštini Beograda Nebojša Bakarec u otvorenom pismu Marku Bastaću, članu predsedništva Stranke slobode i pravde Dragana Đilasa:



Čuveni Fransoa Trifo, je snimio izvanredan film po toj knjizi. Snimljen je i rimejk. Sve to Vi ne znate, ne zanima Vas. Inače, 451 stepen po Farenhajtovoj skali, je temperatura na kojoj gore knjige (232 ºC). Vi to znate iz prakse. Ne poznajete ni istoriju, jer da je poznajete znali bi da su nacisti spaljivali knjige, baš kao i Vi. I nacisti su kao i Vi, u početku samo proganjali ljude i spaljivali knjige, a onda je to sve dovelo i do genocida.

Vi, Đilas, Obradović i J. Bakić, još niste u toj fazi, za sada "samo" spaljujete knjige, proganjate ljude i najavljujete da ćete vlast u krvi rušiti na ulici. Kako bi to izgledalo u početku, pokazali ste ispred galerije "Progres". Vi i Vaši i Đilasovi SA i SS odredi (Sturm Abteilung, Schutz Staffel) ste juče pokušali da sprečite promociju sjajne knjige Gorana Vesića o Beogradu, gradu koji toliko duboko mrzite. Mrzite Beograd i zbog toga vandalizujete sve što je obnovljeno, trgove, fontane, mobilijar, saobraćajne znakove, gradilišta i napadate građevince. Napadate i sve građane koji Vam na licu mesta pokažu da se sa Vama ne slažu. Pri tome ste počinili niz krivičnih dela, zbog čega je protiv Vas podneto više krivičnih prijava.

Ispred ustanove kulture, galerije "Progres" juče ste spalili knjigu, od čije prodaje se finansira humanitarna akcija spašavanja života devetogodišnjeg Filipa Ivanovića, obolelog od maligne forme sarkoma. Vi i Vaši varvari ste juče vređali i oca malog Filipa Ivanovića, koji je došao na promociju knjige. Posle toga ste ste se seirili kod Španskog kulturnog centra, ponosni na spaljivanje knjige i proganjanje ljudi.



Uporno prikrivate činjenicu da ste Vi u crno zavili opštinu Stari grad. Zaposlili ste sve članove svoje porodice u opštini i njenim preduzećima. Potpuno ste privatizovali opštinu. Desetine miliona trošite na dve privatne agencije, koje Vam obezbeđuju huligane za učešće u Vašim divljaštvima. Napravili ste milionske dugove u evrima. Sram Vas bilo.

Mediji su objavili da ste deo narko klana, u kome se nalazi Vaš brat Miloš Bastać koji se nalazi na crvenoj poternici Interpola. Kada ste pobegli iz DS, ta stranka Vas je optužila da ste proneverili više od 10.000 evra, kroz izdavanje lažnih menica. Preleteli ste u stranku tajkuna Dragana Đilasa, i tu ste zaduženi za vandalizam i vožnju trotineta. Za bolje i ne znate. Šta građani Beograda i Starog grada misle o Vama najbolje govori činjenica da ste na poslednjim izborima, Vi kao kandidat za gradonačelnika, od 1.599.525 birača Beograda dobili svega 3.841 glas ili 0,47 odsto, a od 55.725 birača Starog grada dobili mizernih 1.469 glasova ili 6 odsto. Da li ste svesni da imate podršku manje od šest procenata građana Starog grada, kojim nepotistički vladate sedam godina? Da li ste svesni da Vas ne podržava 94 odsto građana opštine čiji ste predsednik?



Veliki režiser, Starograđanin Goran Marković vam je prošle godine poručio: "Ne ulazeći u mračnu špilju u kojoj carujete, rešio sam da vam vratim poveći komad pleha koji se zove "Ključevi Jevremove", i koji ste mi utrapili prošlog proleća. Ja naime, sa takvom vrstom ljudi, koji se na taj način ponašaju, ne želim da imam bilo šta“.

Kurir.rs

Kurir