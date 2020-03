KURIR TV UŽIVO OČEKUJE SE NAJJAČI UDAR KORONAVIRUSA NA SRBIJU: Vučić: Presudna je disciplina!Od sutra zatvaranje granica

Povodom saznanja da se očekuje jak udar korona virusa na Srbiju predsednik Srbije Aleksandar Vučić se obratio građanima

On je iskazao posebnu zahvalnost medicinarima Srbije i rekao da se nada da ćemo moći da im pomognemo.

- Ovaj breoj od sto je važane jer se od tog broja virus povećava geometrijskom progesijom i sve ga je teže kontrolisati. Za nas je važno da pokušamo da rast ne bude eskponencijalan, da to kontroilišemo koliko ožemo. Disciplina je presudna, rekao je predsednik i najavio nabavku i prijem novih respiratora.

- Imaćemo novih oko 52 nova, plus preko 300 samo za koronu plus četristo od ranije. Nastavljamo da nabavljamo, treba da imamo preko 1000 slobodnih respiratora. Razgovarao sam sa Dodikom, Repbulika Srpska ima veoma mali broj respiratora. Mi nabavljamo i ove transportne respiratore, da ne biramo kao Italijani mlađe da se borimo za njihov život.

- Ništa noije jednostavno, ali je to komplikovano, ali radimo. Ali nas to neće spasiti, već nas neće dovesti u situaciju kao u Italiji. Važno je da se nastavi puna izolacija. Da smo sada i u mnogo težoj situaciji, ukoliko bi uspeli da se izolujemo od svih do 21 dan virus ne bi mogao ništa. Dakle sve zavisi od naše discipline, i zato ćemo uvesti još teže mere.

- Od sutra u 8 ujutru zatvaraju se svi granični prelazi.Nama je od uvođenja vanrednosg stanja ušlo 71.180 naših državljana uglavnom sa područja, Nemačke, Italije, Francuske , mnogi od njih su pokazali veliku odgovornost, ali ima i katasfrofalnih izuzetaka. Mi imamo savremene mere kojima pratimo kretanje brojeva iz inostranstva. U Beogradu u pojedinim naseljima imamo veliki priliv ljudi, to ćemo da obratimo pažnju.

(Kurir.rs)

Kurir