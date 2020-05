MIĆUNOVIĆ ŠOKIRAN BOŠKOVIM PONAŠANJEM: Obradović nema program, sprovodi nasilje u politici, DS trebalo da reaguje na to

Ja ne mogu da shvatim da misli da to podiže rejting, da će biti na dobitku, da će mu to doneti nešto i da se ustanci tako dižu, rekao je Mićunović

BEOGRAD - Jedan od osnivača Demokratske stranke i njen prvi predsednik Dragoljub Mićunović izjavio je danas da šokiran jučerašnjim ponašanjem lidera Dveri Boška Obradovića i da on sprovodi nasilje u politici, jer ne može da napravi program i istakao da je DS morala na to da reaguje.

- Žalosno je da jedan deo ljudi koji žele da se bave politikom ne mogu da naprave program ili ne razumeju, ne žele, ili se boje prave provere, rekao je Mićnović za Tv Prva.

Kaže da je nakon onoga što je juče video najpe bio šokiran, potom tužan jer Srbija, smatra, ne može da napreduje ako na političkoj sceni poštoje takvi koji imaju ambicije da se nasiljem istaknu i ono smatra potpuno normalnim.

- To je pogrešan korak od početka i sve to dovodi u situaciju da napretka nema, i da su naše noge olovne. Ja ne mogu da shvatim da misli da to podiže rejting, da će biti na dobitku, da će mu to doneti nešto i da se ustanci tako dižu, rekao je Mićunović.

Ističe i da su svima puna usta da želimo da poštujemo demokratske vrednosti, a s druge strane u praktičnom životu, niko nema nameru da to praktikuje. Mićunović je kazao da je za njega "posebno razočarenje" to što Demokratska stranka nije reagovala na ponašanje Obradovića.

Ističe i da kada je svojevremno Obradović ispoljavao agresivno ponašanje i prema njemu da se tada duboko razočarao, jer ga predsedništvo stranke nije uzelo u zastitu već se opredelilo za Obradovića, a ne osnivača stranke (Mićunovića).

"Predsedništvo stranke nije me uzelo u zaštitu, da kažu ti si naš, a on nije. . . Ne, oni su se sa njim zagrlili", rekao je Mićunović. On ističe da se dosta govori o nasilju u školama, a da je upravo ovako nešto model koji deca vide i usvajaju.

- Ovo takozvano spontano nasilje obično počinje nekim verbalnim, klevetom, uvredama... Verbalno nasilje kao takvo takođe mora da se suzbija, a ne da se od njega pravi herojstvo, rekao je on.

(Kurir.rs/Tanjug/TV Prva)

