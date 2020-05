Te­le­vi­zi­ja N1 na­sta­vi­la je da ši­ri la­žne ve­sti, ko­je idu u ko­ri­st Sa­ve­za za Sr­bi­ju (SZS) Dra­ga­na Đi­la­sa.

To se na­j­bo­lje vi­de­lo u če­tvr­tak uve­če, to­kom pro­te­sta de­la opo­zi­ci­je ispred Pred­sed­ni­štva Sr­bi­je, ka­da je do­šlo do ne­re­da ko­je je iza­zvao Bo­ško Obra­do­vić iz SZS. N1 je na to, me­đu­tim, gle­dao bla­go­na­klo­no.

Sve ublažili

Ia­ko je Obra­do­vić, ka­ko se vi­di na sni­m­ci­ma, pre­sko­čio za­šti­t­nu ogra­du ispred Pred­sed­ni­štva, a sve s na­me­rom da uđe unu­tar zgra­de, ova te­le­vi­zi­ja je u svom izve­šta­va­nju na­ve­la da je on „isko­ri­stio pra­zni­nu u ogra­di“ i pro­šao da­lje. Ovim je N1 ne­dvo­smi­sle­no pla­si­ra­la la­žnu in­fo­r­ma­ci­ju, či­me je ob­ma­nu­la jav­nost.

Evi­den­t­no je da po­me­nu­ti skup ni­je bio mi­ran, ali u izve­šta­va­nju N1 je to ubla­že­no, pa je na­ve­de­no da je do­šlo do - ko­me­ša­nja.

- Do­šlo je do ko­me­ša­nja kad je li­der Dve­ri Bo­ško Obra­do­vić odlu­čio da pro­đe ispred obez­be­đe­nja ko­je je sta­ja­lo kod ula­za u Pred­sed­ni­štvo. On je isko­ri­stio pra­zni­nu u ogra­di, pro­šao po­red obez­be­đe­nja, ko­je ni­je in­te­r­ve­ni­sa­lo, ali ni Obra­do­vić, sa ne­ko­li­ko pri­sta­li­ca, ni­je se du­go za­dr­žao na ste­pe­ni­štu - na­ve­li su na N1.

Sni­m­ci, me­đu­tim, po­ka­zu­ju ne­što sa­svim dru­go - na nji­ma se vi­di ka­ko Obra­do­vić pre­ska­če ogra­du ispred Pred­sed­ni­štva, dok za njim idu nje­go­ve pri­sta­li­ce, a sve vre­me se uzvi­ku­je: „Aj­mo, na­ro­de!“

Bez odgovora

Za­što je N1 pla­si­rao la­žne ve­sti ju­če ni­je bi­lo mo­gu­će sa­zna­ti od di­re­k­to­ra pro­gra­ma te te­le­vi­zi­je Ju­go­sla­va Ćo­si­ća. On na na­ša pi­ta­nja ovim po­vo­dom ni­je od­go­vo­rio.

N1 je ova­kvim izve­šta­va­njem sa­mo na­sta­vio da ra­di u ko­ri­st svog po­li­ti­č­kog ek­spo­nen­ta Dra­ga­na Đi­la­sa, li­de­ra Sa­ve­za za Sr­bi­ju. N1, ko­ji je pro­pa­gan­di se­r­vis SZS, že­li da po­mo­g­ne Đi­la­su da do­đe na vla­st, jer bi, u tom slu­ča­ju, vla­sni­ci te te­le­vi­zi­je do­bi­li me­di­j­ski mo­no­pol i zgr­nu­li ve­li­ku su­me no­v­ca.

Pristrasno izveštavanje GAZE NOVINARSKI KODEKS N1 je i pret­hod­nih me­se­ci, to­kom pan­de­mi­je ko­ro­na­vi­ru­sa, če­sto kr­šio no­vi­na­r­ski ko­de­ks, na ko­ji se ina­če upor­no po­zi­va. To­kom po­me­nu­te kri­ze izve­šta­va­li su pri­stra­sno i te­n­de­n­cio­zno, a ta­ko­đe su ši­ri­li i la­žne ve­sti. U svo­jim pri­lo­zi­ma če­sto ni­su ima­li dru­gu stra­nu, kri­ti­ko­va­li su ve­ći­nu odlu­ka ko­je je dr­ža­va do­ne­la u va­n­red­nom sta­nju, a no­vi­na­ri te te­le­vi­zi­je su na ko­n­fe­re­n­ci­ja­ma re­dov­no le­ka­ri­ma pos­ta­vlja­li pi­ta­nja ko­jim su že­le­li da ih uvu­ku u po­li­ti­ku i ta­ko stvo­re ra­zdor iz­me­đu vla­sti i me­di­cin­skih stru­č­nja­ka.

