ČOVIĆ: Za mojih 30 godina u javnom životu ništa slično Obradovićevom incidentu nije se desilo

BEOGRAD - Nekadašnji poslanik i potpredsednik vlade Nebojša Čović kaže da se za njegovih 30 godina u javnom životu, nije desilo ništa slično incidentu koji su izazvale pristalice Dveri i njihov lider Boško Obradović ispred parlamenta, što pokazuje odsustvo programa.

"Ja sam 30 godina u javnom životu, svašta sam prošao kao poslanik... bilo je u skupštini i iznošenja, i polivanja vodom, ali se nikada nije desilo ovo što se sada desilo. Ne želim da preuveličavam niti da umanjujem", rekao je Čović za TV Pink.

On je rekao da je to pokazatelj da ti ljudi nemaju program, već hoće da po svaku cenu dođu u poziciju nekakve vlasti, te da to "ne sluti na dobro".

Kako kaže, skupština mora sama sebe da ceni, poslanici međusobro moraju da se cene.

"Skupština nije napravljena niti su je građanai izglasali da bi se poslanici unutra tukli. Mogu verbalnim dijalogom da se nadmeću, da pokažu ko ima bolju ideju, ali ja ne vidim ideju. Vidim ideju užasnog nasilja, a na svako nasilje će se odgovoriti nasiljem", rekao je Čović.

Prema njegovim rečima, to je anarhističko-radikalni koncept da nasiljem pokušavate da skrećete pažnju na sebe.

Čović je dodao da se ulazi u period kada stižu različiti izveštaji međunarodnih organizacija.

"Imate izveštaj Fridom hausa, koji je takav kakav je. To je naše dostignuće, pojedinih ljudi koji idu i međunarodnim faktorima pričaju kako ovo ili ono nije dobro. Samo se priča o kriminalu. Posle toga će doći izveštaj o slobodi medija, pa će onda uslediti ostali izveštaji. Kada na to dodate Tanje Fajon i ostale... To je senario, projekat. Doći ćete do toga da kada neko od naših zvaničnika izađe i kaže nešto, oni će reći - znamo mi gde ste vi na skali...", rekao je Čović.

On je dodao i da je saglasn sa jednim od osnivača Demokratske stranke i njenim prvim predsednikom Dragoljubom Mićunovićem da je DS morala da reaguje na ono što se desilo ispred skupštine, ili kako je rekao Čović "bar ono što je ostalo od DS".

(Kurir.rs/Tanjug)

